Unternehmen in Guangdong streben im Zuge ihrer Ausweitung auf die globale Ebene zukunftsfähige Entwicklung an

New York (ots/PRNewswire) - Der Bericht zur zukunftsfähigen Entwicklung von chinesischen Unternehmen im Ausland für das Jahr 2015 ist vor kurzem am Sitz der Vereinten Nationen in New York vorgelegt worden. Anlässlich der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Forschungsstelle der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, SASAC) und der Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (CAITEC) ausgerichteten Auftaktveranstaltung hielt Shen Haixiong, Leiter des Guangdong Provincial Publicity Department und Vorsitzender der Guangdong International Culture Association, eine programmatische Rede.

Shen stellte fest, dass der Report im Einklang mit der Entwicklungsvision stand, nach der "China hofft, mit allen Parteien zusammenarbeiten, um eine innovative, offene, miteinander verbundene und integrative Weltwirtschaft aufzubauen und damit ein robustes, zukunftsfähiges, ausgewogenes und integratives Wachstum zu erreichen". Die Unternehmen in Guangdong, so erläuterte er, befinden sich zurzeit in einer Phase der strategischen Chancen, auf globaler Ebene tätig zu werden. In den letzten Jahren gelang es einer großen Anzahl der Guangdong-Unternehmen, erfolgreich an internationalen Investitionen teilzuhaben, was zu einer Win-Win-Situation mit für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen geführt und für ein gutes Renommee gesorgt hat.

Die Statistiken im Bericht zeigen auf, dass chinesische Unternehmen im Ausland im Jahre 2015 Steuern in Höhe von 31,19 Mrd. USD an die Partnerländer abgeführt haben, ein Anstieg von 62,9% gegenüber dem letzten Jahr. Sie haben 1,225 Millionen ausländische Mitarbeiter eingestellt, deren Gesamtzahl sich damit zum Ende des letzten Jahres um 392,000 erhöht hat. Guangdong-Unternehmen wie beispielsweise Huawei und Tencent haben sich in der ganzen Welt mit den Ideen "Offenheit, Kollegialität und Win-Win" in die regionale Entwicklung integriert.

Shen wies darauf hin, dass Guangdong der Informationskommunikation und kulturellen Vernetzung mit der Welt großen Wert beimisst. Die größten Vorzüge unserer hervorragend für Medien und Internet aufgestellten Provinz bestehen darin, unseren Unternehmen und Bürgern starke Unterstützung anzubieten, um auf globaler Ebene zu agieren und eine zukunftsfähige Entwicklung im Ausland zu erreichen. Guangdong hat in den letzten Jahren, mit der Verstärkung von Nachrichten und kultureller Kommunikation als Bindeglied und Schwerpunktsetzung auf die Verbesserung der internationalen Kommunikationsfähigkeit und Arbeit an der "Belt and Road"-Initiative die Weichen dafür gestellt, internationale Kommunikationsmethoden zu fördern und Kommunikationskanäle zu erweitern, und damit ein großes Publikum im In- und Ausland erreicht. Die Provinz bietet darüber hinaus exzellente globale Bedingungen für die Förderung von gemeinsamer Diskussion sowie gemeinsamem Aufbau und Austausch.

Pressekontakt:

Original-Content von: News Office of Guangdong Provincial Government of China, übermittelt durch news aktuell