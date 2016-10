GREE International Entertainment erwirbt Mobilgerätspiel-Kassenschlager DragonSoul

San Francisco und Berlin (ots/PRNewswire) - Die Akquisition stärkt GREEs Status als eines der weltweit führenden Unternehmen im Mid-Core-Mobilgerätspielsektor und positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum

GREE International Entertainment, Inc. (GIE) (http://corp.gree.net/), der westliche Zweig des weltweit operierenden Mobile Social Gaming-Unternehmens GREE, Inc., gab heute die Akquisition von DragonSoul (http://dragonsoulgame.com/) bekannt. Der erfolgreiche Rollenspieltitel (RPG) für Mobilgeräte rangiert in den Top Charts des Apple AppStore und Google Play Store und wurde von PerBlue (http://perblue.com) entwickelt. Dank seines modernen Erscheinungsbilds, einnehmenden Charakteren, tiefgehenden Social Gaming-Features und zeitgemäßen RPG-Spielmechaniken kann DragonSoul auf über 50.000 Fünf-Sterne-Bewertungen auf iOS und Android sowie auf weltweit 9 Millionen Spieler verweisen.

"DragonSoul nimmt im aktuellen Mobilgerätspielmarkt eine einzigartige Position ein, indem es erfolgreich unvergessliche Charaktere, humorvolle Akzente und spannendes Gameplay vereint und so die Spieler stundenlang zu fesseln und zu unterhalten weiß", kommentiert Andrew Sheppard, CEO von GREE International Entertainment. "Wir freuen uns, den Spielspaß und die Gameplay-Tiefe von DragonSoul mit unserer etablierten Publisher-Expertise vereinen und so den Titel weltweit noch bekannter und einem breiteren Publikum zugänglich machen zu können."

Die globale Reichweite von GIE wird dazu beitragen, das Potenzial von DragonSoul weiter zu erschließen. GIE wird seine Präsenz in Europa und lokalisierte Live-Events nutzen, um den Marktanteil von DragonSoul signifikant auszubauen. Produktmanagement- und Technikexperten von GIE werden dazu beitragen, das Spiel und seine Features weiter zu verbessern sowie eine globale Marketingstrategie umzusetzen, um den Titel einem weltweiten Publikum näher zu bringen. Die über viele Jahre erfolgreichen, bestehenden Titel von GIE wie Knights & Dragons und Modern War werden unverändert weitergeführt.

"Wir sind begeistert, DragonSoul in ein globales Franchise verwandelt zu sehen, das Spieler für viele Jahre in seinen Bann schlagen wird", meint Justin Beck, CEO und einer der Gründer von PerBlue. "GREEs Erfahrung und Expertise mit dem Betreiben von AAA-Mobilgerätspielen macht diesen Publisher zum idealen Partner, um die Weiterentwicklung von DragonSoul zu übernehmen und voranzutreiben."

Jim Hughes, GIEs Vizepräsident für Product Management, fügt hinzu: "Wir sind überzeugt, dass speziell außerhalb den USA ein enormes Wachstumspotenzial für DragonSoul besteht, das die enorme Popularität des Titels in den Vereinigten Staaten erreichen kann."

Die Bedingungen der Transaktion besagen, dass GIE nur Assets des DragonSoul-Titels erwirbt. Das Team von PerBlue wird auch weiterhin neue Spiele entwickeln und bestehende Titel unterstützen, die nicht Bestandteil dieser Akquisition sind. In einem sehr kompetitiven Marktsegment hat es PerBlue verstanden, ein unabhängiges Spieleentwickungsstudio von Weltrang mit einer Reputation für das Aufbauen und Skalieren von erfolgreichen Mid-Core-Mobilgerätspielen zu etablieren. Diese Akquisition bietet die bestmöglichen Zukunftschancen für DragonSoul und erlaubt es gleichzeitig dem PerBlue-Team, das Genre weiter zu innovieren und zukünftige Spielehits zu erschaffen.

Info zu GREE International Entertainment (GIE)

GREE International Entertainment, Inc. (GIE), mit Hauptsitz in San Francisco, USA, ist der westliche Zweig von GREE, Inc., einem weltweit führenden Mobile Social Gaming-Unternehmen mit Geschäftsbereichen wie Social Gaming, Social Media, Werbung, Lizensierung & Merchandising und Venture Capital. GREE, Inc., wurde im Dezember 2004 gegründet und etablierte den weltweit ersten Social Gaming-Titel für Mobilgeräte im Jahr 2007. Heute ist das Unternehmen ein globaler Marktführer im Free-to-Play-Spielesektor und erreicht mit einem Portfolio aus First-Party- und Partnertiteln ein weltweites Publikum. GREE, Inc., verfügt über Studios in Tokio, San Francisco, Berlin und Melbourne und ist an der Tokioter Börse notiert (TYO: 3632).

Info zu PerBlue, Inc.

PerBlue ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio von Mobilgerätspielen mit Sitz in Madison, Wisconsin, USA. Seit den ersten Anfängen im Jahr 2008 hat sich PerBlue zu einem führenden unabhängigen, VC-finanzierten Entwicklungsstudio von Mobilgerätspielen mit einem talentierten kleinen Team entwickelt, das Veteranen aus der Tech- und Spielebranche vereint. PerBlue hat sich auf Design, Entwicklung und Skalierung von Free-to-Play-, Mid-Core-RPG- und Strategietiteln mit Millionen von Spielern um die ganze Welt spezialisiert.

