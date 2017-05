Bochum (ots) - Eine der am sehnlichsten erwarteten Produktionen der aktuellen Royal Opera Saison in den Kinos ist sicher das Rollendebüt von Jonas Kaufmann in Verdis tragischem Meisterwerk Otello. Diese brandneue Produktion wird am Mittwoch, 28. Juni, um 20:15 Uhr live ins Kino übertragen und bietet die Möglichkeit, den wohl berühmtesten Tenor der Welt in dieser ikonischen Rolle zu erleben.

Der Vision des mit dem Olivier Award ausgezeichneten Regisseurs Keith Warner folgend, fokussiert sich die Produktion auf den Gegensatz von Licht und Dunkelheit, Gut und Böse. Wir erleben den mentalen Zusammenbruch von Otello - angetrieben von Largo, dem französischen Bariton Ludovic Tézier, der Otello glauben macht, dass Desdemona, die italienische Sopranistin Maria Agresta, ihn betrogen hat. Ein psychologisches Drama entwickelt sich, bei dem die Charaktere Vertrauen und Unsicherheit durchleben, befeuert von Largos Lügen. In diesem dunklen Drama werden Gegner zu Verbündeten und Freunde zu Feinden.

Musikalisch schöpft Verdi aus Shakespeares erschütterndem Text, um eine Musik von herzklopfender Intensität zu erschaffen - mit einem mitreißenden Ergebnis: vom gewaltigen Sturm, der die Oper eröffnet, über Lagos Credo, das das Blut in den Adern gefrieren lässt, bis zu Otellos zunehmend verzweifelteren Duetten mit Desdemona. Stilistisch reduziert mit gleitenden Wänden und beweglichen Bühnenbildern von Boris Kudlicka, verströmt die Besetzung elisabethanischen Glamour in zeitgenössischen Kostümen von Kaspar Glaner.

Weitere Informationen zur letzten Produktion der Royal Opera House Live-Kinosaison 2016/17 und alle teilnehmenden Kinos finden Sie unter www.rohkinotickets.de.

