Pünktlich zur Berlinale im Februar führt die New York Film Academy die ersten Schauspiel- und Regiekurse in Potsdam im Filmpark Babelsberg durch. Mit Unterstützung des Münchener Unternehmens Solutions Talents & Professional Management reagiert die New Yorker Filmhochschule damit auf den Trend zur Produktion serieller Formate, den Boom von US Streamingdiensten sowie dem großen Interesse deutscher Studenten an der New Yorker Filmhochschule.

Für besonders talentierte Aspiranten werden von der Solutions Talents & Professionals zwei Stipendien ausgeschrieben, über deren Vergabe in Zusammenarbeit mit der New York Film Academy entschieden wird.

