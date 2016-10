Seit 150 Jahren natürlich medizinisch wirksam: Dr. Liebe, Hersteller von Ajona, feiert 150jähriges Firmenjubiläum im Zeichen der Zahngesundheit / Unverkennbar Ajona: Die kleine rote Tube macht das erste medizinische Zahncremekonzentrat seit 1952 bekannt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122016 / Die Verwendung dieses Bildes ... Bild-Infos Download

Die Deutschen lassen sich ihre Zahngesundheit etwas kosten! Das ergab eine aktuelle GfK-Befragung von niedergelassenen Zahnärzten: Nur 4 Prozent äußerten, dass ihre Patienten nicht bereit seien, für zusätzliche Prophylaxe-Maßnahmen in die eigene Tasche zu greifen(1). Dr. Liebe, Hersteller von Ajona in der kleinen roten Tube, Aminomed und Pearls & Dents, unterstützt alle Prophylaxe-Willigen: Seine Mission ist die bestmögliche tägliche Mundpflege. Nun feiert der Hersteller medizinischer Spezialzahncremes sein 150jähriges Firmenjubiläum. Am Firmensitz in Leinfelden-Echterdingen werden täglich circa 70.000 Tuben hochwertiger medizinischer Zahncremes entwickelt, produziert, abgefüllt und vertrieben. Die Firmenphilosophie des Unternehmens, die Dr. Liebe von Beginn an in seinem Denken und Handeln geprägt hat, spiegelt auch das Jubiläums-Logo wider: natürlich medizinisch wirksam - möglichst natürliche, wertvolle Inhaltsstoffe, besonders sanfte aber dennoch effektive Reinigung. Das familiär geprägte Unternehmen steht dabei für moderne Zahncremes mit höchsten medizinischen Ansprüchen, mit Rohstoffen aus der Natur für die Zahngesundheit. Das antibakterielle medizinische Zahncreme-Konzentrat Ajona wächst kontinuierlich in einem eng umkämpften, relativ stagnierenden Markt. Dr. Liebe lädt zur "Zeitreise mit Ajona": Das medizinische Zahncreme-Konzentrat Ajona in der kleinen roten Tube macht das Unternehmen seit 1952 bis heute bekannt, schreibt Produktgeschichte und steht daher im Zentrum der Jubiläumsaktivitäten. Sie löst so viele Assoziationen unter Kennern der Marke aus, dass Dr. Liebe daraus ein Jubiläums-Gewinnspiels kreiert hat: die "Zeitreise mit Ajona". Noch bis zum 30.11.2016 lädt das Unternehmen unter www.ajona.de/zeitreise dazu ein, ganz persönliche Ajona-Geschichten, -Momente oder -Visionen und Inspirationen zum Thema Zahnpflege in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu präsentieren. Sei es als Foto, Gedicht, Film, kreative Werkarbeit, Hörspiel oder... alles rund um die Marke Ajona - Dr. Liebe setzt der Phantasie keine Grenzen. Per Online-Voting werden die kreativsten Beiträge gewählt. Es winken 150 attraktive Gewinne, Hauptpreis ist ein Ajona Vespa-Roller. Quelle: (1) GfK-Omnibusumfrage unter 300 in Deutschland niedergelassenen Zahnärzten (07/2016).

