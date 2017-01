Clarivate Analytics gibt die Top 100 Globalen Innovatoren 2016 bekannt

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Top 100 innovativsten Unternehmen verschieben ihren Schwerpunkt von Quantität auf Qualität

Clarivate Analytics, vormals der Geschäftsbereich Intellectual Property & Science von Thomson Reuters, veröffentlichte heute die mit Spannung erwartete Liste der 2016 Top 100 Global Innovators. Dieser Report zeichnet die innovativsten Unternehmen und Institutionen weltweit aus, die durch eine solide Analyse von einzigartigen und proprietären Daten ermittelt worden sind. Das Unternehmen präsentierte ebenfalls seine neue Markenidentität nach dem erfolgten Verkauf des Geschäftsbereichs an die Onex Corporation und Baring Private Equity Asia im Oktober 2016.

Der mittlerweile im sechsten Jahr erscheinende Report zeigt bei den 2016 Top 100 Global Innovators einen bemerkenswerten Wandel der Strategie unter den weltweiten Spitzen-Innovatoren. Insbesondere hat sich die Zahl der eingereichten Patente verringert, während sich Zahl der Patenterteilungen erhöht hat. Dieser Trend unterstreicht in Verbindung mit einem erheblichen Engagement bei den F&E-Ausgaben einen stärkeren Einsatz für Qualität statt Quantität, um neue Erfindungen zu kommerzialisieren. Zusammen erwirtschafteten die Firmen auf der Liste mehr als 4 Billionen USD Umsatz im Jahr 2015 und gaben mehr als 227 Milliarden USD für Forschung und Entwicklung aus. Durchschnittlich investierten die 2016 Top 100 Global Innovators 9,1 Prozent mehr in F&E als diejenigen im Aktienindex S&P 100. Dies stellt die Bedeutung, die diese Unternehmen auf den Bereich Innovationen legen, noch einmal heraus.

Die diesjährige Studie zeigte auch eine größere Diversifizierung innerhalb der Patentportfolios der Top-Innovatoren. Canon, General Electric und Hitachi investieren derzeit wesentlich in Medizintechnik, während Google gegenwärtig ein selbstfahrendes Auto entwickelt und Amazon aktiv an der Drohnenentwicklung beteiligt ist. Die Daten des Reports in diesem Jahr weisen darauf hin, dass der Weg zu Innovationen nicht länger nur eine einzige geradlinige Methode umfasst.

"Heute wurde ein Meilenstein für Clarivate Analytics verwirklicht, denn mit der Veröffentlichung unseres Top 100 Global Innovators Reports gehen wir unter unserer neuen Markenidentität in die Zukunft", sagte Jay Nadler, CEO. "Wir glauben, dass Innovationskraft ein fundamentaler Antrieb für wirtschaftlichen Wohlstand, Wettbewerbsvorteile und Erfolg ist. Dies steht stellvertretend für den Kern unseres Geschäfts - die Beschleunigung der Innovationsgeschwindigkeit. Unsere Methodik bei den Top 100 Global Innovators, bei der Erkenntnisse von Web of Science, Derwent und Cortellis genutzt werden, ist rein datenbasiert und schließt jede Unklarheit bei der Frage aus, was ein Unternehmen zu einem innovativen Unternehmen macht. Also möchten wir diejenigen beglückwünschen, die bedeutsame Fortschritte erreicht haben, mit deren Hilfe sie die nächste Ära der globalen Innovationen einläuten werden."

Die Methodik von Clarivate Analytics zur Ermittlung der 2016 Top 100 Global Innovators ist die einzige objektive Analyse von Patentaufkommen, Raten erfolgreicher Patenterteilungen, globaler Reichweite und Einfluss von Erfindungen, um die innovativsten Organisationen der Welt unvoreingenommen zu ermitteln.

Die Clarivate Analytics 2016 Top 100 Global Innovators sind:

3M Company Fujitsu Nokia Abbott General Novartis Laboratories Electric Advanced Micro Google (jetzt NTT Devices Alphabet Inc.) Air Products Hitachi NXP Semiconductors Aisin Seiki Honda Motor Olympus Alstom Honeywell Omron International Amazon Huawei Oracle Analog Devices IFP Energies Panasonic Nouvelles Apple Intel Philips Arkema InterDigital Qualcomm BASF Johnson & Renesas Johnson Bayer Johnson Roche Controls Becton Dickinson JTEKT Safran Boeing Kawasaki Saint-Gobain Heavy Industries Boston Scientific Kobe Steel Samsung Electronics Bridgestone Komatsu Seagate Bristol-Myers Kyocera Seiko Epson Squibb Broadcom LG Shin-Etsu Electronics Chemical Cannon Lockheed Showa Denko Martin Chevron LSIS Sony CNRS, Makita Sumitomo Französisches Corporation Electric Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung CEA Marvell Symantec Corning MediaTek TE Connectivity Daikin Industries Medtronic Thales Delphi Automotive Merck Toshiba Dolby Micron Total S.A. Laboratories Dow Chemical Microsoft Toyota Motor Company DuPont Mitsubishi University of Heavy California Industries Emerson Electric NEC Valeo Ericsson Nike Xerox Exxon Mobil Nippon Steel Xilinx & Sumitomo Metal Fraunhofer Nissan Motor Yamaha Fujifilm Nitto Denko Yaskawa Electric Yazaki

Für weitere Informationen über das Programm der 2016 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators und zum Herunterladen des Reports besuchen Sie bitte: http://top100innovators.stateofinnovation.com/.

Einen vollständigen visuellen Überblick über die diesjährigen Top 100 Global Innovators finden Sie unter: http://top100innovators.stateofinnovation.com/content/top-100-global-innovators-infographic.

Clarivate Analytics

Clarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellung zuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kunden in aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zu entwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaliger Geschäftsbereich Intellectual Property and Science von Thomson Reuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, auf Abonnements aufbauenden Geschäftsbereichen, die ihren Schwerpunkt auf wissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse und regulatorische Standards, Informationsgewinnung in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, Markenschutz, Domain-Markenschutz und das Managen von geistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate(TM) Analytics ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern, die in über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätig sind. Das Unternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unter anderem Web of Science(TM), Cortellis(TM), Thomson Innovation(TM), Derwent World Patents Index(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor® und Techstreet(TM) gehören. Weitere Informationen finden Sie auf Clarivate.com (http://ipscience.thomsonreuters.com/).

