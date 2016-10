Übernahme des Thomson Reuters Intellectual Property and Science-Geschäftsbereichs durch Onex und Baring Asia abgeschlossen

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Eigenständiges Unternehmen firmiert als Clarivate Analytics

Der zuvor angekündigte Verkauf des Intellectual Property & Science-Geschäftsbereichs von Thomson Reuters an Onex Corporation und Baring Private Equity Asia wurde heute abgeschlossen. Zu den zahlreichen bekannten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Web of Science(TM), Cortellis(TM), Thomson Innovation(TM), Derwent World Patents Index(TM), Thomson CompuMark(TM), MarkMonitor®, Thomson IP Manager(TM) und Techstreet(TM).

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413983LOGO

Das neue eigenständige Unternehmen wird unter dem Namen Clarivate Analytics firmieren, ein Name, der für die Beschleunigung des Innovationstempos durch die bewährten Einblicke und Analysen steht, die das Unternehmen seinen Kunden bereitstellt. Clarivate Analytics ermöglicht Benutzern auf der ganzen Welt, ihre Ideen schneller zu entwickeln, zu schützen und zu vermarkten. "Es freut uns sehr, als maßgebliche Quelle für fachkundiges, objektives und agiles, lebendiges Wissen derart voranzukommen", sagt Vin Caraher, CEO von Clarivate Analytics. "Unsere Lösungen sind in so gut wie jeder wichtigen Universität sowie in Regierung und Wirtschaft zentral vertreten und dienen den im Innovationszyklus tätigen, um wertvolle Beiträge bemühten Mitwirkenden. Als Marktführer freuen wir uns, auf diesem starken Fundament als eigenständiges Unternehmen aufzubauen".

Das neue Unternehmen wird weiterhin den Schwerpunkt auf wissenschaftliche und akademische Forschung, Patentanalytik und regulatorische Vorgaben, Markenschutz, Informationen aus den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie, Domain-Markenschutz und IP-Management setzen. "Wir engagieren uns im Zuge unseres Wachstums für den Einsatz von überlegener Technologie, die es ermöglicht, kompetente Lösungen konsistent und mit Zuversicht an unsere Kunden auszuliefern", erklärt Caraher.

Der neue Name ist ab sofort gültig, die neue Markengebung wird ab Anfang 2017 über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umgesetzt.

Informationen zu Clarivate Analytics

Clarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellung seiner bewährten Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kunden in aller Welt und ermöglicht ihnen, neue Ideen schneller zu entwickeln, schützen und zu vermarkten. Als der Intellectual Property and Science-Geschäftsbereich von Thomson Reuters haben wir unsere Kunden seit über 60 Jahren unterstützt und bewahren uns auch jetzt, als eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000 in über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätigen Mitarbeitern, weiterhin unsere Fachkenntnis, Objektivität und Agilität. Weitere Informationen finden Sie unter Clarivate.com (http://www.clarivate.com/).

Original-Content von: Clarivate Analytics, übermittelt durch news aktuell