Welttournee zum 50. Bühnenjubiläum: Plácido Domingo präsentiert Verdis Meisterwerk 'Aida' als Stadion-Spektakel auf höchstem Niveau. Der Maestro gibt den Takt vor: Bei seinen AIDA-Aufführungen in Deutschland steht Plácido Domingo am Dirigentenpult. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122002 / Die Verwendung dieses Bildes ... Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Liebhaber klassischer Musik, aber auch das breiter gefächerte Publikum, erwartet im kommenden Jahr ein spektakuläres Opern-Projekt unter der künstlerischen Gesamtleitung von Plácido Domingo. Zu seinem 50. Bühnenjubiläum präsentiert der 75jährige Spanier, der in den neunziger Jahren als einer der 'Drei Tenöre' weltweit reüssierte und der heute die Oper von Los Angeles leitet, Giuseppe Verdis Meisterwerk 'Aida' im Rahmen einer internationalen Stadien-Tournee. Zum Tourauftakt am 27. Mai in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen und bei der Aufführung am 05. August 2017 im Olympiastadion in München steht Plácido Domingo selbst am Dirigenten-Pult. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 14. Oktober 2016.

Domingo, der es mit seinem umfassenden Repertoire als Tenor (147 gesungene Rollen, mehr als 3800 Auftritte) in das Guinness Buch der Rekorde schaffte, verspricht dem Publikum mit seiner 'THE STADIUM WORLD TOUR' ein monumentales Opern-Erlebnis auf zugleich höchstem künstlerischen und musikalischen Niveau. Im Hinblick auf die Aufführungen in Deutschland erklärte der Maestro: "Die Rolle des 'Radames' in der Oper 'Aida' war eine meiner ersten Verdi-Rollen, die ich erstmals am 11. Mai 1967 in Hamburg und dann immer wieder bis Ende der 80er Jahre an allen Opernhäusern gesungen habe. 'Aida' ist auch die Oper, die ich bisher am häufigsten dirigiert habe. Für den Dirigenten ist sie das reinste Vergnügen. Hamburg war übrigens die Stadt, in der ich zum ersten Mal 'Aida' dirigierte. Und je häufiger ich diese Oper dirigiere, desto mehr erstaunt es mich, wie ich den 'Radames' überhaupt so oft singen konnte. Denn als Dirigent sehe ich die sängerischen Schwierigkeiten in dieser Rolle doch noch sehr viel klarer."

Nach zweijähriger Vorbereitung erfüllt sich Domingo mit seiner Groß-Inszenierung einen, wie er sagt, "Lebenstraum". Es sei schon immer seine Vision gewesen, mit einem Stadion-Projekt sowohl Opernliebhaber als auch das breite Publikum zu begeistern und ein unvergessliches Opern-Erlebnis zu schaffen, erklärte der Maestro.

Vor einer monumentalen Kulisse treten mehr als 800 Darsteller auf: 90 Orchestermusiker, 150 Chorsänger, 85 Ballett-Tänzer und über 500 Statisten. Unterstützt von großflächigen LED-Projektionen entsteht so eine alt-ägyptische Erlebniswelt, ähnlich beeindruckend wie in einem großen Kino-Blockbuster.

Dass das Publikum bei dieser imponierenden Darbietung keine Abstriche an der künstlerischen und musikalischen Qualität der Aufführungen hinnehmen muss, gewährleistet allein nicht nur die von Domingo getroffene Auswahl der Solisten, sondern auch eine modernste Tontechnik. Für das faszinierende Bühnenbild zeichnet der österreichische Freilichtbühnen-Experte Professor Manfred Waba verantwortlich. Als Regisseur dieser Groß-Inszenierung wurde zudem der Italiener Stefano Trespidi verpflichtet, der auf eine lange Erfahrung im Freilicht-Theater unter anderem an der Weltbühne in Verona zurückblicken kann.

In den Hauptrollen sind alternierend u.a. zu sehen:

Ramphis: Erwin Schrott

Amonasro: Ambrogio Maestri

Aida: Kristin Lewis, Marie José Siri

Amneris: Ekaterina Gubanova, Violeta Urmana, Daniela Barcellona

Radames: Roberto Alagna, Fabio Sartori

Bei Domingos Mega-Projekt handelt es sich nebenbei um eine der größten Opernbühnen, die jemals auf Welttournee waren. So werden allein zwischen den deutschen Spielorten rund 90 Trucks unterwegs sein - mehr, als etwa Rockgiganten wie die Rolling Stones oder U2 auf die Straße bringen.

Die Eintrittspreise für das Stadion-Event beginnen in Deutschland bei 39,90 Euro. Tickets können ab Freitag, 14.10.2016 , 09.00 Uhr, telefonisch unter der Nummer: 01806-999 0000 (0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz) sowie unter www.ticketmaster.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen bestellt werden.

Weitere Infos sind unter: www.aida-domingo.com erhältlich.

Termine Sa, 27.05.2017, 20.30 Uhr: Gelsenkirchen, VELTINS-Arena Sa, 05.08.2017, 20.00 Uhr: München, Olympiastadion

Weitere Tournee-Stationen in Deutschland und Europa werden in Kürze bekannt gegeben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Art & Entertainment LIVE GmBH, übermittelt durch news aktuell