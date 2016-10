Magnet 360 gibt Community Chatbot Framework für Salesforce Lightning Bolt bekannt, damit Unternehmen Communities schneller denn je aufbauen können

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Unternehmen können jetzt dank eines regelbasierten Chatbots uneingeschränkt mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Verbindung treten und für ein persönlicheres und effizienters Kommunikationserlebnis sorgen

Magnet 360, ein Mindtree-Unternehmen, enthüllte heute sein Community Chatbot Framework, das auf Salesforce Lightning Bolt erhältlich ist: Ein neues Framework auf der Salesforce-Plattform, mit dem Unternehmen vorgefertigte mobile Communities und Portale der nächsten Generation für verschiedene geschäftliche und branchenbezogene Zwecke finden und einrichten können. Durch das Community Chatbot Framework können sich potenzielle Kunden leichter mit Unternehmen in Verbindung setzen, während Kunden, Partnern und Mitarbeitern eine praktische und persönlich zugeschnittene Möglichkeit geboten wird, ihren Servicebedarf mitzuteilen, ohne die Mobilanwendung ihres Unternehmens verlassen zu müssen. Als Bonus erfasst der Chatbot alle relevanten Informationen aus der Chat-Konversation, um eine 360-Grad-Ansicht des Kommunikationspartners zu erstellen.

Das Community Chatbot Framework von Magnet 360 wird innerhalb von Community Cloud Lightning bereitgestellt und ist ab Anfang 2017 auf AppExchange erhältlich.

Hauptmerkmale von Community Chatbot Framework

Chatbot-Technologie ist eine fortschrittliche Methode für Kunden, Partner und andere Nutzer, mit einem Unternehmen zu kommunizieren. Bots können direkt aus einer existierenden App oder einem Messenger-Tool heraus Empfehlungen geben, Kaufentscheidungen beeinflussen und sinnvolle Optionen anbieten.

Das Community Chatbot Framework von Magnet 360 nutzt Einmal-Anmeldung in Kombination mit geografischer Position. Es wurde mit Salesforce Community Cloud Lightning erstellt und bietet effiziente und wirkungsvolle Personalisiserung, die die höchsten Erwartungen der Endnutzer erfüllt. Durch die Integration des Community Chatbot Framework in Salesforce Lightning Bolt konnte das Magnet 360-Team bei der Ausarbeitung der Konzepte direkt mit dem Salesforce-Team zusammenarbeiten, die Technologie kennenlernen und die effektivsten Tools für seine Kunden schaffen.

Kommentare zu der Neuigkeit

- "Das Salesforce Lightning Bolt Framework für die Salesforce Community Cloud lässt uns einen Blick auf die Zukunft der Community-Entwicklung erhaschen. Es ist toll, dass wir mit dieser Technologie einen so frühen Zugang erreicht haben, zusammen mit der Möglichkeit, eine Lösung mithilfe von regelbasierter Bot-Technologie aufzubauen, die unseren Kunden einen Vorsprung in Richtung Zukunft der Zielgruppeneinbindung bietet", sagte Eric Scheel, CTO, Magnet 360. - "Unternehmen müssen schnell branchenspezifische Möglichkeiten zur Kollaboration und Kommunikation mit ihren Kunden aufbauen und umsetzen können", sagte Mike Micucci, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender, Salesforce Community Cloud. "Durch die Ausnutzung der Leistungsfähigkeit von Salesforce Lightning Bolt ermöglichen wir es unseren Partnern, ihr Fachwissen in neue Lösungen einfließen zu lassen, die die Markteinführungszeit ihrer Kunden verkürzen."

Mit Salesforce Lightning Bolt können Unternehmen aus einer breiten Palette von Community Cloud Apps auswähen, die Kernfunktionen und -prozesse für die verschiedensten Community-Arten enthalten. Diese Apps beschleunigen die Markteinführung für die Kunden dramatisch, da Unternehmen jeder Größe und Branche nun schneller und einfacher mit zahlreichen Funktionen ausgestattete, persönlich zugeschnittene Communities einrichten können.

Informationen zu Magnet 360

Magnet 360, ein Mindtree-Unternehmen, ist seit 2004 Partner von Salesforce und hat 2015 Platin-Status erreicht. Wir helfen nach vorne blickenden Unternehmen dabei, seine wertvolle Zielgruppe einzubinden, um Wachstum, Kundentreue und Effizienz zu fördern und für maximalen Geschäftserfolg zu sorgen. Durch Ausnutzung der Salesforce-Plattform und ein iteratives Liefermodell unterstützen wir Unternehmen dabei, intelligenter vorzugehen und ihre Investitionen rasch profitabel zu machen. Unsere innovativen Cross-Cloud-Lösungen haben wir bereits an Kunden aus den verschiedensten Branchen geliefert. Über besonderes Fachwissen verfügen wir in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Verbrauchsgüter, Einzelhandel, Fertigung und Medien.

Informationen zu Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange ist der weltweit führende Marktplatz für Unternehmens-Apps, auf dem Unternehmen völlig neue Möglichkeiten für Verkauf, Service, Vermarktung und Einbindung finden. Mit 3.000 Partner-Apps und über 3,8 Millionen Installationsvorgängen bei Kunden ist es die umfassendste Quelle für Cloud-, Mobil-, Netzwerk-, IoT- und Datenwissenschaftstechnologien für Unternehmen.

Informationen zu Salesforce Lightning Bolt

Salesforce Lightning Bolt nutzt die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform und das umfangreiche Salesforce-Partnersystem für die Bereitstellung herausragender Bolt-Lösungen. Unter Ausnutzung der umfassenden Branchenkenntnis des Salesforce-Partnersystems wird jede Lösung von Salesforce Bolt vorgefertigt und auf eine bestimmte Branche und spezifische Geschäftsabläufe abgestimmt.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] erbringt digitale Transformations- und Technologieservices von der Ideenfindung bis zur praktischen Umsetzung. Diese Angebote bieten Global-2000-Kunden die Möglichkeit, die Konkurrenz in den Schatten zu stellen. "Born digital" - Mindtree setzt auf einen agilen und kollaborativen Ansatz, um maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte digitale Wertschöpfungskette zu entwickeln. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit unserer Expertise in den Bereichen Infrastruktur und Anwendungsverwaltung dabei, Ihre IT in ein strategisches Asset zu verwandeln. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Unternehmen stärker differenzieren, Ihre Geschäftsfunktionen neu ausrichten oder Ihr Umsatzwachstum steigern möchten - wir führen Sie ans Ziel. Näheres erfahren Sie auf http://www.mindtree.com.

Salesforce, Community Cloud, AppExchange und weitere sind Marken von salesforce.com, inc.

