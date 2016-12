Rosewholesale bietet ab sofort Paket-Benachrichtigungs-Service

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kunden erhalten private Benachrichtigung, wenn die Bestellung verschickt wurde.

Rosewholesale ist der erste Händler seiner Art, der Großhandelspreise ohne Mitgliedschaft anbietet. Das Unternehmen handelt dazu mit seinen Herstellern die denkbar niedrigsten Preise aus und gibt diese Preise nahezu ohne Aufschlag an seine Kunden weiter. Kunden sind sowohl wegen der günstigen Preise als auch wegen der Verpflichtung zu hochwertigen Produkten von Rosewholesale begeistert. Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach neuen Leistungen für seine Kunden. Das Feedback der letzten Zeit hat gezeigt, dass die Paketverfolgung verbesserungswürdig war. Heute hat Rosewholesale die Einführung von Paketbenachrichtigungen angekündigt. Per Benachrichtigung werden Kunden über den Status und derzeitigen Aufenthaltsort ihrer Bestellung direkt über die Website von Rosewholesale informiert.

Der Kunde möchte den Status wissen, wenn eine Bestellung aufgegeben oder ein Paket zurückgeschickt wurde. Die Sendungsnummer hilft zwar, allerdings ist es umständlich, wenn man sich für den aktuellen Sendungsstatus bei mehreren Sites anmelden muss. Um dies zu verbessern, hat Rosewholesale die Funktion "My message" eingeführt. Damit werden Kunden benachrichtigt, wenn eine Bestellung verschickt wurde oder eine Rücksendung eingegangen ist. Die Funktion "My message" ist auf der Website von Rosewholesale für alle Kunden verfügbar. Wenn man die mobile App verwendet, erhält man zudem Echtzeit-Benachrichtigungen. Das Unternehmen testet derzeit mobile Benachrichtigungen für US-Kunden über die App. Beim Versand einer Bestellung wird dem Mobilnutzer eine Benachrichtigung direkt auf dem Telefon angezeigt. Echtzeit-Benachrichtigung sind sowohl für Desktop- als auch für Mobilnutzer verfügbar.

Rosewholesale freut sich über Kunden-Feedback zu seiner neuen Funktion "My message" und hat in diesem Zusammenhang eine Weihnachts-Verkaufsaktion angekündigt. Jeder Rosewholesale-Verkauf im Dezember nimmt automatisch an einer Weihnachtslotterie teil. Als Preise winken Coupons, Geschenkkarten und sogar Produkte von Rosewholesale. Die Lotterie wird von Rosewholesale und seiner Schwestern-Website Twinkledeals durchgeführt, wo es ebenfalls einen Weihnachts-Vorverkauf gibt. Bei dem Weihnachts-Vorverkauf gibt es ausgewählte Produkte zum Preis von 19,99 $ oder darunter. Die andere Schwestern-Website von Rosewholesale, Dresslily, hat eine Verkaufsaktion zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Kunden wird empfohlen mit dem Einkauf nicht zu lange zu warten, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten eintreffen.

