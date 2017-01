Saudisch-deutsches Wirtschaftsforum tagt erstmals in Dschidda, legt Fokus auf neue Marktchancen durch Reformen und Megaprojekte

Berlin/Dschidda (ots) - In der saudischen Wirtschaftsmetropole Dschidda tagt diese Woche das "Saudi-German Forum for Sustainable Business". Fokus der mehrtägigen Gespräche sind die Marktchancen für deutsche Unternehmen, die sich mit dem Umbau der saudischen Wirtschaft unter dem Reformprogramm "Vision 2030" ergeben. Die mit hochkarätigen Teilnehmern aus Saudi-Arabien und Deutschland besetzte Veranstaltung findet bereits zum zweiten Mal statt; Premiere war im Oktober 2016 in Hamburg. Eröffnet wird die Tagung von Christian Wulff, Altbundespräsident und Präsident der Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA) sowie von Abdul Rahman S. Al-Otaishan, Vorsitzender der regionalen Wirtschaftskammer Asharqia Chamber.

Im April 2016 hat Saudi-Arabien die Vision 2030 und den National Transformation Plan vorgestellt, die mit enormen wirtschaftlichen Veränderungen und neuen Marktchancen für in- und ausländische Unternehmen einhergehen. Zu den Zielen der Reformen gehören nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Diversifizierung abseits der Ölbranche, die Stärkung des privaten Sektors, die verstärkte Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, die Verbesserung des Gesundheitssystems und eine optimale Logistikinfrastruktur.

Bis 2030 soll Saudi-Arabien im Global-Competitiveness-Index des Weltwirtschaftsforums unter den besten 10 Ländern sein. Der Anteil des Privatsektors am BIP soll von 40% auf 65% wachsen, die ausländischen Direktinvestitionen sollen von jährlich 3,8% des BIP auf 5,7% steigen und die Beschäftigungsquote von Frauen soll sich von derzeit 22% auf 40% fast verdoppeln.

Während ihres Aufenthalts in Dschidda - mit 4,3 Millionen Einwohnern die wichtigste Wirtschaftsmetropole am Roten Meer - wird die Delegation auch King Abdullah Economic City besuchen. Die im Bau befindliche Stadt soll in Zukunft bis zu zwei Millionen Einwohner beherbergen und somit als weiteres wirtschaftliches und logistisches Zentrum des Landes fungieren. Aktuelle Kostenschätzungen für das Megaprojekt, an dem auch deutsche Unternehmen beteiligt sind, belaufen sich auf über 100 Milliarden Euro. Ein neuer Containerhafen wurde bereits eröffnet; eine Hochgeschwindigkeitstrasse mit Zugverbindungen nach Dschidda, Mekka und Medina steht kurz vor der Vollendung.

Die Tagung informiert über weitere Großprojekte und Ausschreibungen und unterstützt deutsche Unternehmen, den stark wachsenden saudischen Markt zu erschließen. Organisiert wurde die Tagung von der Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA) in Zusammenarbeit mit der Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien in Berlin und der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Riad.

