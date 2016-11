Saudi-Arabien feiert Welt-Unternehmerinnen-Tag, fördert Frauen bei der Unternehmensgründung

Berlin (ots) - Heute feiert Saudi-Arabien den Welt-Unternehmerinnen-Tag (Women's Entrepreneurship Day), die weltweit größte Veranstaltung für Unternehmerinnen, die durch ihre Firmengründungen Arbeitsplätze schaffen, das Wirtschaftswachstum steigern und durch ihr Engagement die Gesellschaft positiv verändern. Dazu findet in der Wirtschaftsmetropole Dschidda eine Tagung mit diversen Veranstaltungen statt, bei denen sich Unternehmerinnen, Managerinnen und Studentinnen sowohl mit Geschäftsführern kleiner und mittlerer Unternehmen als auch mit Investoren austauschen können.

Neue Chancen für Frauen, Unternehmen zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein ist eines der Ziele von Vision 2030 - das im April 2016 bekanntgegebene Reformprogram zur Modernisierung der saudischen Wirtschaft. Vision 2030 sieht vor, den Anteil berufstätiger Frauen von derzeit 22 auf 40 Prozent zu steigern. Die Reformen unterstützen Unternehmensgründungen als Motor von Innovation und Arbeitsplätzen. Erst vor wenigen Tagen gab die saudische Regierung einen neuen Gründerfonds in der Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt. Darüber hinaus sollen neue Verordnungen die Unternehmensgründung erleichtern.

Dazu sagt Dr. Awwad Alawwad, Botschafter des Königreichs Saudi-Arabiens in Berlin: "Frauen zu unterstützen und zu fördern ist eine Voraussetzung für das Wachsen und Gedeihen von Wirtschaft und Gesellschaft. Mehr Frauen die Gründung eines eigenen Unternehmens zu ermöglichen ist ein wichtiges Ziel unserer Reformagenda Vision 2030".

Der Women's Entrepreneurship Day (WED) wird jedes Jahr in 144 Ländern gleichzeitig gefeiert. Die zentrale Veranstaltung findet bei den Vereinten Nationen in New York statt, wird per Live-Stream an Tausende Universitäten weltweit übertragen und erreicht über 1,2 Millionen Menschen. Seit der Gründung des WED im Jahre 2014 nimmt Saudi-Arabien jährlich teil.

