Jennifer Le Nechet ist weltweit beste Barkeeperin

Miami (ots/PRNewswire) - Jennifer Le Nechet wurde im Rahmen des weltweiten Cocktail-Wettbewerbs "WORLD CLASS Bartender of the Year 2016" in Miami, Florida, zur besten Barkeeperin der Welt gekürt.

Die französischeBarkeeperin, die normalerweise hinter der Bar im Café Moderne in Paris Drinks mixt und Gäste unterhält, beeindruckte die Jury, indem sie eine spektakuläre Auswahl ansprechender Drinks in ihrer Bar im angesagten Steampunk-Stil mixte.

Fast 10.000 Barkeeperinnen und Barkeeper aus aller Welt hatten sich beworben und 56 davon durften in der Endausscheidung in Miami ihr jeweiliges Herkunftsland vertreten. Eine Elite-Gruppe von sechs Barkeeperinnen und Barkeepern kam in die eigentliche Endrunde, in der sie innerhalb von nur 24 Stunden eine Pop-up-Bar entwickeln und aufbauen mussten. Jede der Prüfungen stellte eine andere Fähigkeit aus dem Barkeeper-Arsenal auf die Probe: Technik, Persönlichkeit, Branntwein-Kenntnisse und Leistungsfähigkeit unter Druck.

Die Barkeeperinnen und Barkeeper mixten klassische Cocktails und erfanden ihre eigenen Kreationen, wobei sie die Spitzenmarken aus dem Sortiment von Diageo Reserve verwendeten - darunter Ketel One Wodka, Cîroc, Don Julio, Tanqueray No TEN, Bulleit, Zacapa Rum und Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky. Darüber hinaus mussten sie im Kampf gegen die Zeit bis zu vierzehn Standard-Drinks in nur zehn Minuten mixen.

Jennifer Le Nechet, die erste weibliche Barkeeperin, die den Titel für sich erkämpft hat, erklärte: "Ich bin völlig überwältigt. Es ist eine große Ehre, den Titel World's Best Bartender tragen zu dürfen - vor allem, wenn man gegen so viele talentierte Konkurrenten aus aller Welt angetreten ist. Diese Woche hat mich dazu inspiriert, weiterhin zu erkunden, was geschmacklich alles möglich ist und wie durch Cocktails alle Sinne stimuliert werden können. Ich bin schon sehr gespannt auf alles, was mich nun erwartet!"

Jennifer Le Nechet steht ein aufregendes Jahr bevor: Sie hat die Chance, als Markenbotschafterin für Diageo Reserve rund um die Welt zu reisen, bei Wettkämpfen in der Jury zu sitzen und an entlegenen Orten Drinks nach Wunsch zu kreieren.

Alex Kratena, ehemaliger Head Bartender im Artesian London, erklärte:

"Das Niveau in diesem Jahr war absolut phänomenal. Es war extrem schwierig, sich zwischen diesen Barkeepern zu entscheiden. Jennifer hat bei der Superstar Pool Party alle übertroffen und sämtliche Fähigkeiten demonstriert, die man sich bei einem Barkeeper nur wünschen kann. Ihre speziell entworfene Bar hat uns mit ihrem coolen Steampunk-Stil völlig begeistert, ebenso wie ihre klassischen Cocktails mit hausgemachten Emulsionen, Cola und Bio-Zutaten. Die Barkeeper hier sind wirklich die Besten der Besten und die fünf Nächstplatzierten waren allesamt würdige Anwärter. Sie kennen nicht nur ihre Klassiker alle aus dem Effeff, sondern entwickeln dazu noch bei jedem Schritt neue und interessante Techniken."

Johanna Dalley, Global World Class Director, kommentierte: "Diese Woche war ein einziger Wirbelwind aus Kreativität, Flair und beeindruckendem Talent. Es hat sich gezeigt, dass die Rolle eines erstklassigen Barkeepers absolut an die eines Sternekochs heranreicht. Und darum geht bei WORLD CLASS - Menschen werden dazu inspiriert, hochwertige Drinks ebenso kennen und schätzen zu lernen, wie sie gutes Essen schätzen. Die sechs Finalisten waren allesamt Ausnahmetalente. Es war ein sehr enges Rennen, doch am Ende waren wir alle überzeugt, dass Jennifer den Titel als erste weiblicher WORLD CLASS Bartender of the Year mehr als verdient hat."

Am Abend der Preisverleihung wurde außerdem Mexico-Stadt als Austragungsort der weltweiten Finalrunde 2017 für WORLD CLASS Bartender of the Year bekanntgegeben.

Dalley fügte hinzu: "Nächstes Jahr wird WORLD CLASS der Cocktail-Kultur in Mexico-Stadt eine ganz neue Qualität verleihen. Es könnte keinen besseren Ort für diese Veranstaltung geben, denn seit vielen Jahren schon entwickelt sich diese Stadt zu einer der lebhaftesten Metropolen für gutes Essen, Drinks und Kultur."

Redaktioneller Hinweis:

Die Finalisten

Finalisten vertreten sämtliche dieser Länder:

Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Estland, Frankreich, Deutschland, Grand Cayman, Griechenland, Hong Kong und Macao, Island, Indien, Indischer Ozean, Irland, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Kenia, Libanon, Malaysia, Mexiko, Marokko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland, Singapur, Slowakei, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, VAE, Uruguay, Vereinigtes Königreich, USA und Vietnam. Kreuzfahrtschiffe sind ebenfalls durch Finalisten aus diesen Sektoren vertreten.

Über WORLD CLASS

WORLD CLASS möchte Menschen zu einem schöneren Trinkvergnügen inspirieren und den Konsum von Getränken zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. WORLD CLASS veranlasst Konsumenten dazu, sich über feine Getränke genauso Gedanken zu machen und sich darum zu kümmern, wie sie sich um feines Essen sorgen, egal, ob zuhause oder in einer Bar.

WORLD CLASS hat in den vergangenen acht Jahren 250.000 Barkeeper auf der ganzen Welt unterstützt, geschult und inspiriert und ihnen die weltweit feinsten Spirituosen vorgestellt ? die Diageo Reserve Collection. WORLD CLASS ist außerdem eine Institution für die Getränkebranche, deren Kunden auf der Suche nach Informationen über die aktuellsten Getränketrends, Cocktail-Rezepte und Brancheneinblicke sind.

WORLD CLASS veranstaltet den weltweit angesehensten Barkeeper-Wettbewerb "WORLD CLASS Bartender of the Year". Nach lokalen Vorentscheidungen rund um die Welt treten 56 der weltweit besten Barkeeper gegeneinander an, um zum Barkeeper des Jahres gewählt zu werden.

Über Diageo Reserve

Der Geschäftszweig Diageo Reserve wurde 2004 gegründet und konzentriert sich weltweit auf Luxusprodukte. Er vereinigt Marken, die auf einer starken Tradition, Handwerk und Authentizität beruhen. Dieses Luxus-Sortiment umfasst Johnnie Walker Blue Label, Cîroc, Don Julio, Tanqueray No. TEN, Ketel One Wodka, Zacapa und eine Auswahl erlesener Single Malts. Das Portfolio von Reserve macht über 15 % des Gesamtumsatzes von Diageo aus und ist in diesem Geschäftsjahr um über 7 % gewachsen.

Über Diageo

Diageo ist weltweiter Marktführer in der Alkoholindustrie mit einem umfangreichen Markenangebot, darunter Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskys, Smirnoff und Cîroc Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist börsennotiert an der London Stock Exchange (DGE) und der New York Stock Exchange (DEO) und unsere Produkte werden in über 180 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Marken und Leistungen finden Sie unterhttp://www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos internationale Website für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol mit vielen Informationen, Initiativen und Anregungen zum Austausch bewährter Praktiken auf http://www.DRINKiQ.com.

Leben feiern ... jederzeit, überall.

