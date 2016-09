Krebs kennt kein Vaterland: Launch von TheSocialMedwork.com in Deutschland

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Revolutionäre pharmazeutische Plattform TheSocialMedwork bietet Informationen über neu zugelassene Medikamente aus dem Ausland zur Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten - und schafft Zugang für Betroffene.

TheSocialMedwork hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schwerkranke beim Kampf um ihr Leben und ihre Gesundheit zu unterstützen. Der im November 2014 in Delaware, USA ins Leben gerufene globale Online Informations- und Beschaffungsdienst überwindet nationale Grenzen der medizinischen Versorgung undermöglicht den Zugang zu neuesten, potenziell lebensrettenden Medikamenten. Bereits aus 48 Ländern erreichen TheSocialMedwork Anfragen von Ärzten und Patienten.

Gesundheit ist der Kern des Lebens. Jeder Kranke das Recht, um sein Leben zu kämpfen. Und jeder Patient hat die Freiheit zwischen allen zur Verfügung stehenden Medikamenten wählen zu können - egal, wo er wohnt.

TheSocialMedwork.com (http://www.thesocialmedwork.com) recherchiert weltweit alle Neuzulassungen von Arzneimitteln gegen schwere Krankheiten wie z.B. Krebs und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Die Plattform stellt diese Informationen Ärzten, Betroffenen und Interessierten vollumfänglich und kostenlos zur Verfügung und liefert damit einen neuartigen Service. In einem weiteren Schritt macht TheSocialMedwork diese Medikamente zugänglich, soweit sie in Deutschland noch nicht zugelassen sind. Dies ist umso relevanter, da allein zwei Drittel aller innovativen Arzneimittel zuerst in den USA und nicht in Europa zugelassen werden. Insbesondere zielgerichtete Krebstherapien werden fast ausschließlich zuerst durch die FDA (U.S. Drug and Food Association) zugelassen. Es dauert im Durchschnitt über zwei Jahre bis die Medikamente auch in Deutschland zugelassen und erhältlich sind.

Unter strikter Befolgung aller medizinischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und unter strengen Qualitätskontrollen zur Vermeidung von Fälschungen am Markt stellt TheSocialMedwork Schwerkranken zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung- und zwar unabhängig davon, wo der Patient wohnt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Arzneimittel der Schulmedizin, die in modernen und hochregulierten Märkten wie z.B. den USA oder Japan zugelassen wurden. Damit schafft die pharmazeutische Plattform die Grundlage für Patienten, zusammen mit dem behandelnden Arzt, die bestmögliche Entscheidung über die eigene Therapie zu treffen. Denn beim Kampf ums eigene Leben und für die Gesundheit verdient jeder die besten Chancen.

Sjaak Vink, Gründer und CEO von TheSocialMedwork: "Früher fehlten das Wissen und die Möglichkeit an diese neuen, potenziell lebensrettenden Medikamente zu gelangen. Die Gesetzeslage ist eindeutig, faktisch war es jedoch bislang kaum möglich als Patient oder einzelner Arzt/in, solch ein Medikament zu erhalten. Oft fehlt zudem das Bewusstsein, dass die Beschaffung von nicht zugelassenen Medikamenten aus dem Ausland in Deutschland und ganz Europa sowohl legitim als auch legal ist, wenn die nationalen medizinischen Mittel ausgeschöpft sind."

Da ausländische Neuzulassungen in keinem zentralen Register wie bspw. dem des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet sind, müssen schwerkranke Patienten eigeninitiativ über die Existenz von geeigneten Medikamenten recherchieren. Ärzte müssen sich durch Forschungskongresse, Fachliteratur oder Studienregister informieren, das Medikament für die individuelle Behandlung identifizieren und schließlich die Belieferung organisieren. Für Arzt/in und Patient ist das ein komplexer und zeitintensiver Prozess.

TheSocialMedwork beschäftigt ein Team von internationalen Ärzten, Apothekern, Wissenschaftlern und Juristen, und arbeitet mit Experten und Verbänden auf dem Gebiet lebensbedrohlicher Krankheiten zusammen, um die neuesten zugelassenen Medikamente zu identifizieren, zu prüfen und preiseffizient zu sourcen. Ärzte und Patienten werden somit in die Lage versetzt, alle weltweit verfügbaren medizinischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Mit der Verschreibung des Arztes kann dieses Medikament dann in jedes Land weltweit, nun auch nach Deutschland, verschickt werden. Geliefert wird ausschließlich an eine lokale Apotheke oder eine Krankenhausapotheke, immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Importregulierungen. Die eigentliche Behandlung erfolgt durch den verschreibenden Arzt vor Ort.

TheSocialMedwork liefert bereits Medikamente in fünf Kontinente. Ab dem 1. Oktober wird der Service auch für deutsche Patienten und Ärzte zur Verfügung stehen - somit werden nun auch in Deutschland vorhandene Strukturen genutzt und nationale Grenzen bei der Versorgung Schwerkranker zum Teil überwunden. Jedes Leben zählt.

TheSocialMedwork hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande und einen registrierten Nebensitz in New York. In 2014 in den USA gegründet, agiert TheSocialMedwork in 48 Märkten. TheSocialMedwork ist ein registrierter unabhängiger Vermittler für Arzneimittel beim Gesundheitsministerium in Den Haag, Nummer 6730 BEM.

Pressekontakt:

Original-Content von: TheSocialMedwork, übermittelt durch news aktuell