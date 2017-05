Brooks Life Science Systems bringt BioStore(TM) IIIv auf den Markt, das erste -80° C LN2 automatisierte Lagersystem für biologische Proben

Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - "Der BioStore IIIv erweitert unsere Produktpalette an automatisierten Lagerlösungen. Er vereint das Beste an Probensicherheit, Datenmanagement und Bestandskontrolle mit nur einem Knopfdruck", erklärt David Lewandowski, Product Marketing Manager von Brooks Life Science Systems. "Dieses Produkt eignet sich für Kunden, die mit hochwertigen, temperaturempfindlichen biologischen Proben arbeiten und ihre unersetzlichen Proben mit der Sicherheit und Effizienz eines Laborgefriersystems auf Flüssigstickstoffbasis absichern und gleichzeitig die Vorteile der Automation bei -80°C und weiteren Tiefsttemperaturen nutzen möchten."

Mit dem BioStore IIIv lassen sich Proben über wenige Berührungen des Bildschirms automatisch ausgeben. Der ganze Prozess dauert gerade mal 60 Sekunden. Dabei verhindert ein Isolationsturm, dass sich Proben in benötigten und unbenötigten Röhrchen bei der Entnahme einer Platte aus dem Gefriersystem erwärmen. Das System kann mit zahlreichem Laborzubehör verwendet werden, z. B. Kryoboxen, SBS-Regalen und Blutsackfächern. Der BioStore IIIv kann mehr als 120.000 1.0 ml FluidX(TM) Kyro-Röhrchen oder 63.000 2.0 ml FluidX(TM) Kyro-Röhrchen oder Ähnliches fassen. Außerdem kann der BioStore IIIv bei Stromausfall die Temperatur 16 Mal länger als herkömmliche mechanische Gefriersysteme halten und verhindert eine starke Erwärmung des unbenötigten, biologischen Materials, das sonst beim Herausnehmen von Proben vorkam.

Der BioStore IIIv ist die neueste Erweiterung von Brooks Life Science Systems im Bereich der innovativen Lager- und Logistiklösungen für Tiefsttemperaturen. Er enthält das automatisierte BioStore III Cryo -190 °C Lagersystem sowie den tragbaren CryoPod(TM) Carrier und die CryoPod Filling Station, die einen Nahtransport von Proben bei -150 °C ermöglicht.

Brooks Life Science Systems wird den neuen BioStore IIIv an ihrem Stand auf der International Society of Biological and Environmental Repositories (ISBER) Conference präsentieren, die vom 9. bis 12. Mai in Toronto stattfindet.

Über Brooks Life Science Systems

Brooks Life Science Systems ist ein Unternehmensbereich von Brooks Automation, einem führenden weltweiten Anbieter von Automatisierungs- und Kryogenik-Produkten für eine Reihe von Märkten, darunter der Halbleiterherstellung und den Biowissenschaften. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für das Lifecycle-Management von Proben an, so z. B. branchenführende Probenautomatisierung, Verbrauchsmaterialien und Geräte, Kryopräservierungsprodukte, innovative Technologie und flexible Modelle für die vor Ort und ausgelagerte temperaturgesteuerte Lagerung von Präparaten und Biologika. Das Unternehmen setzt mit seinem Expertenteam den Qualitätsmaßstab beim Probenmanagement in der Branche. Dafür nutzt es ihre führenden Lagerautomatisierungs- und Kühlketten-Produkte, temperaturgesteuerten Lageranlagen, globalen Logistikdienste (z. B. das mobile Biolager Relofleet®), innovativen Lösungen zur Probenverarbeitung und die Technikplattform ISIDOR®, in der Forschungsproben und Daten integriert werden. Die Produkte, Dienstleistungen und Techniklösungen helfen hunderten Kunden der Biowissenschaften auf der ganzen Welt, zu denen auch die 20 besten Unternehmen der Biopharmazie zählen. Nähere Informationen unter www.brooks.com/lifescience.

