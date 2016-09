PeopleKeys dringt mit jetzt in mehr als 33 Sprachen erhältlichen Persönlichkeitstestprodukten auf neue internationale Märkte vor

Boardman, Ohio (ots/PRNewswire) - PeopleKeys, der internationale Experte für Verhaltensanalyse und Persönlichkeitstests, verkündete heute die Veröffentlichung von zehn neuen Sprachversionen ihrer Produkte und Tools. Die Veröffentlichung dieser Sprachversionen findet übereinstimmend mit der Expansion von PeopleKeys (https://peoplekeys.com/) in weitere Länder auf der ganzen Welt statt.

Die heute neu veröffentlichten DISG-Persönlichkeitstests (https://peoplekeys.com/about-disc/what-is-disc/) werden in den Sprachen Tschechisch, Finnisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, europäischem Portugiesisch, lateinamerikanischem Spanisch, Schwedisch, Türkisch und Ukrainisch zur Verfügung gestellt.

PeopleKeys bietet bereits ein vollständiges DISG-Persönlichkeitstestangebot in Spanisch, Englisch, Chinesisch, Indonesisch, Arabisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Koreanisch, Malaiisch, Polnisch und Portugiesisch an. Durch die heutige Ergänzung der zehn neuen Sprachversionen können noch mehr Menschen in weiteren Ländern den DISG-Test von PeopleKeys nutzen. Dieser DISG-Test basiert auf den leicht anzuwendenden Prinzipien der Verhaltensanalyse.

"Da sich die Prinzipien des DISG-Modells so leicht anwenden und verstehen lassen, gibt es zahlreiche Anwendungen für dieses Verhaltens-basierte Instrument. Der DISG-Test von PeopleKeys kann auf die Konfliktlösung, Teambildung und die Verbesserung der Kommunikation in persönlichen Kulturkontexten oder der Unternehmenskultur angewendet werden. Bei der Anwendung auf bestimmte Bereiche wie den Einstellungsprozess, die Führungskräfteentwicklung, das Stressmanagement, Vertriebsschulungen, die Ausbildung oder Ämter können diese Tools auf ganz bestimmte Art und Weise eingesetzt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Sprachversionen für Produkte anzubieten", erklärt Kaitlyn Miller, Marketing Manager.

PeopleKeys ist auf der Suche nach internationalen Distributoren, die das Unternehmen im Rahmen einer Partnerschaft vertreten. Weiterführende Informationen zu dieser spannenden Gelegenheit erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail an sales@peoplekeys.com oder besuchen Sie die Website, wenn Sie mehr erfahren (https://peoplekeys.com/become-partnerdistributor/) möchten.

Falls Sie sich für die lokalisierten Versionen der Produkte von PeopleKeys interessieren, kann Ihnen das Unternehmen direkt weiterhelfen. Eine Liste und Beispiele aller lokalisierten Produkte finden Sie hier. (https://peoplekeys.com/solutions/translations/) Weiterführende Informationen zu den internationalen Sprachversionen erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail an sales@peoplekeys.com.

PeopleKeys ist sei mehr als 35 ein internationales führendes Unternehmen im Bereich der Verhaltensanalyse und Persönlichkeitstests. Durch seine allerneusten DISG-Konzept-basierten Produkte in mehreren Dutzend Sprachen unterstützt PeopleKeys Gewerbe, Einzelpersonen, Ministerien und Trainer dabei, ihr Mitarbeiterpotential maximal zu entfalten. Die Philosophie des Unternehmens besteht darin, dass eine bessere Kenntnis des Verhaltens und der Persönlichkeit Stress und Konflikte reduzieren, die Kommunikation verbessern, den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen unterstützen und die Moral am Arbeitsplatz verbessern kann. PeopleKeys ist davon überzeugt, dass die Verbesserung Ihrer menschlichen Kompetenzen Ihr Leben verbessern wird.

