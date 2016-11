Hey, Mr. Trump, wir haben's gewusst!

Yiwu, China (ots/PRNewswire) - Die 22. Internationale Chinesische Verbrauchsgütermesse wurde vom 21.-25. Oktober 2016 in der ostchinesischen Stadt Yiwu abgehalten. Yiwu, die Hauptstadt für Kleingüter, gilt unter Netizens als mysteriöses orientales Orakel, das den Ausgang internationaler Ereignisse vorhersagen kann.

Die Vorhersagen für das Präsidentschaftsrennen in den USA begannen lange vor der Wahl. Mehrere führende Institutionen analysierten Big Data, um genaue Vorhersagen abzugeben. Einige Wahlenthusiasten holten sich Inspiration in der Tierwelt. Als große Sieger sind aber die "Propheten von Yiwu" hervorgegangen.

Nach Verkündung des Wahlergebnisses wurde der Eigentümer einer Flaggenmanufaktur in Yiwu durch seine korrekte Vorhersage über Nacht zur Internet-Berühmtheit. Es stellte sich heraus, dass ein Großteil der beim Präsidentschaftswahlkampf verwendeten Peripherieprodukte wie Flaggen, Kappen, T-Shirts und Anstecker in Fabriken im chinesischen Yiwu hergestellt wurden. Daher wusste der Eigentümer der Flaggenmanufaktur anhand der Bestellmenge der jeweiligen Kandidaten, welcher Kandidat mehr Anhänger hatte, und das Bestellvolumen sagte ihm, dass Trump gewinnen würde.

Im Mai zeigte sich bereits die Präferenz der US-Kunden in der Rangliste der Stichwortsuche auf Alibabas AliExpress. Zwischen dem Beginn der Vorwahlen am 1. Februar und der Ernennung von Trump zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner übertraf das Suchvolumen für Trump- und Peripherieprodukte auf AliExpress deutlich das von Clinton. Auf Alibaba International nahmen die Trump-Produkte 11 Seiten ein, während es bei Clinton-Produkten gerade mal 3 Seiten waren.

In der Vergangenheit dachte man bei dem Wort Yiwu vielleicht an Billigwaren. Heute haben sich die Kleingüter aus Yiwu international einen Namen gemacht. Die Internationale Verbrauchsgütermesse in Yiwu findet jedes Jahr im Oktober statt. Wer weiß, welche Kleingüter das nächste Mal einen Trend voraussagen?

Pressekontakt:

Original-Content von: Yiwu Fair, übermittelt durch news aktuell