Der Countdown läuft - Der unterschenkelamputierte Ronny Schöniger fährt mit dem Rad durch West-Europa. Ronny Schöniger hat sich ein großes Ziel gesteckt: 1.000 km liegen vor ihm. Trotz Unterschenkelamputation und Muskelatrophie will er durch vier Länder von Koblenz nach Basingstoke mit seinem Fahrrad touren. Seine Familie ist immer an ...

Kulmbach (ots) - Vom 08. bis zum 13. Oktober 2016 wird Ronny Schöniger eine außergewöhnliche Radtour unternehmen: Trotz seiner Unterschenkelamputation und der Diagnose Muskelatrophie, im Volksmund Muskelschwund genannt, will er mit dem Fahrrad von Koblenz über Belgien und Frankreich bis nach Basingstoke, Hampshire in Großbritannien fahren. Um dieses unkonventionelle Projekt zu ermöglichen wird Ronny vom Orthopädietechnik-Team Heinrich & Klassmann und dem Prothesenhersteller Endolite unterstützt.

Eine ganze Woche voller Bewegung und Begegnungen

Sechs Tage, vier Länder und 1.000 Kilometer Radfahren liegen vor Ronny Schöniger. Das ist eine wahrlich beachtenswerte Leistung. Bereits 1991 wurde bei Ronny Schöniger ein rätselhafter Gendefekt festgestellt. 2003 kam dann die Diagnose Muskelatrophie. 2006 saß der Hobbysportler dann vorerst im Rollstuhl. Ronny entschied sich letztlich dazu, seinen rechten Unterschenkel amputieren zu lassen, um die Krankheit so einzudämmen. Der Orthopädietechniker Daniel Heinrich stellte Ronnys Gehvermögen mit einer Prothese wieder her. Ein atmungsaktiver Silikonliner ermöglicht ein lang anhaltendes, komfortables Tragen der Prothese - auch bei sportlichen Betätigungen. Diese gehören nun noch mehr als vorher zu Ronny Schönigers Alltag. Er muss täglich hart trainieren, damit sich seine Muskeln nicht weiter zurückbilden und er erneut im Rollstuhl landet. Daher fährt er Rennrad, trainiert im Fitnessstudio und geht mit seiner Frau auf Wandertouren. Die innovative Technologie der Prothese lässt dabei permanent überschüssige Feuchtigkeit entweichen und sorgt so für einen trockenen Stumpf und sicheres Haftgefühl. Unangenehmes Rutschen und Reibungen auf der Haut werden reduziert.

With Handicap for Handicapped - Grenzen erleben, Menschen Mut machen!

Mit der Radtour von Koblenz nach Basingstoke, Hampshire möchte Ronny Schöniger nicht nur seine eigenen Grenzen überwinden. Viel wichtiger ist es ihm, Menschen, die ebenfalls eine Prothese tragen, Mut zu machen. Mit seinem eigenen Ehrgeiz will er ihnen sagen: Ihr könnt etwas erreichen, wenn ihr nur wollt; ihr müsst euch nicht vor der Öffentlichkeit verstecken. Während der Tour wird Ronny an vier ausgewählten Stationen Interessierte wie Betroffene treffen und mit ihnen über seine Erlebnisse sprechen. Zudem will er Aufmerksamkeit für das Krankheitsbild "Muskelatrophie" erwecken. Leider sind Menschen mit Amputationen oder Prothesenträger immer noch Außenseiter in unserer Gesellschaft. Ronny Schöniger möchte das Schweigen um diese Tabuthemen brechen. Die Aktion wird Aufmerksamkeit schaffen für mehr Unterstützung Betroffener.

Rennrad, Beinprothese und Familie

Los geht es am Samstag, den 08. Oktober 2016 in Koblenz. Von seinem Orthopädie-Team wird er in der Stegemannstrasse 31 verabschiedet. An diesem Tag erreicht Ronny Schöniger bereits Belgien und wird von dort von Alex Cosemans und Mitgliedern der Gruppe Amptraide Richtung Eupen mit dem Rad begleitet. Am 10.10. startet Ronnys ganz persönliche Tour de France nach Berck, bevor er am 12.10. die Fähre Richtung Großbritannien nimmt. Am Donnerstag, den 13. Oktober 2016 wird er feierlich in Basingstoke vom Blatchford Team empfangen.

Die rund 1.000 Kilometer bis zum Ziel werden eine große Herausforderung. Denn der Energieaufwand eines Prothesenträgers liegt weit über dem, den ein Nichtamputierter benötigen würde. Je nach Amputationshöhe liegt der Energiemehraufwand eines Amputierten bei bis zu 100% gegenüber Nichtamputierten. Theoretisch fährt Ronny Schöniger also nicht nur die 1.000 Kilometer, sondern gut 2.000 Kilometer. Doch weder die Beinprothese noch die Diagnose Muskelatrophie/ Muskelschwund konnten ihn von seinem Plan abbringen. Sein Rennrad und die Prothese werden auf der Tour seine ständigen Begleiter sein. Ronnys Frau und Tochter unterstützen ihn ebenfalls. Sie fahren die gleiche Tour mit dem Auto. Vor Ort können sie stets für Verpflegung, Ausrüstung und Übernachtung sorgen.

Ronny Schöniger - ein Kämpfer für die gute Sache

Der unterschenkelamputierte Ronny Schöniger ist ein wahrer Netzwerker: Er arbeitet beim Orthopädietechnik-Team Heinrich & Klassmann als Medizinprodukteberater und Produkttester. Zudem ist er immer unterwegs für eine gute Sache. "Es geht nur gemeinsam - dann sind wir stärker. Meine guten Erfahrungen möchte ich anderen weitergeben für eine bessere Lebensqualität", so Schöniger. Er ist besonders engagiert und steckt viel Arbeit und Herzblut in seine Tätigkeiten. Mit anderen Anwendern betreibt er Erfahrungsaustausch, unterstützt Betroffene vor und nach einer Amputation und hilft ihnen wieder zurück in den Alltag. Außerdem setzt er sich stark für die Unterstützung des Verbandes "Gesellschaft für Muskelerkrankte" ein und arbeitet dafür, dass er an Bekanntheit gewinnt.

Auf der Radtour möchte Ronny Schöniger viele Menschen kennen lernen, sie an seinen vielen bewegenden Erlebnissen teilhaben lassen und sich austauschen. Er hat sich ein Ziel gesetzt, das in der heutigen sozialen Gesellschaft wichtig ist: Menschlichkeit und Anerkennung für die "Anderen". Ein Ziel, für das es sich lohnt!

Sie möchten Ronny auf seiner Tour treffen? Verfolgen Sie die gesamte Aktion "Lebe Deine Grenzen". Die laufende Berichterstattung finden Sie unter: https://www.facebook.com/endolite.de/

