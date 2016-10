microdrones(TM) bietet im Rahmen einer Partnerschaft mit Trimble volles Spektrum an VTOL-Luftbildvermessungslösungen

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - microdrones und Delair-Tech wollen Vermessungstechnikern die Arbeit mit erprobten Lösungen zur Luftbildvermessung erleichtern. Das Bild zeigt eine microdrones md4-1000, die zur Feier der neuen Partnerschaft gelb lackiert wurde.

Nach der gestrigen Ankündigung von Trimble (TRMB), dass Delair-Tech und microdrones gemeinsam offizielle UAS-Lieferanten für Trimbles weltweites Vertriebsnetzwerk werden, stellt microdrones heute vier neue Vermessungslösungen namens mdMapper vor.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161010/426963

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160623/382794LOGO

Im Folgenden werden die Lösungen kurz vorgestellt, einschließlich Links zu detaillierten Beschreibungen der verschiedenen Angebote:

mdMapper200: Das Herz dieser Lösung, die kompakte und dennoch robuste md4-200-Flugplattform, ist leicht und einfach zu transportieren - dabei aber stark genug für raues Wetter und den täglichen Einsatz. mdMapper200 ist eine zuverlässige, professionelle Lösung, mit der Vermesser bis zu 30 Hektar (74 Acres) in einem Flug erfassen können. Integriert ist eine leichte Kamera mit 20,1 Megapixel und eine Halterung für Nadiraufnahmen. www.microdrones.com/mdmapper200

mdMapper1000: Diese Lösung, mit der sich pro Flug eine größere Fläche erfassen lässt, bietet dem Nutzer mit der microdrones md4-1000 die längste Flugzeit (30 - 45 Minuten, abhängig von den Bedingungen) und beste Stabilität, die es derzeit auf dem Markt gibt, sowie eine große Widerstandsfähigkeit gegen starke Winde, raues Wetter, hohe Temperaturen, Hochspannung und starke Magnetfelder. Es ist eine 24-Megapixel-Kamera und eine Halterung für Nadiraufnahmen integriert. www.microdrones.com/mdmapper1000

mdMapper 1000DG: Diese Technologie für direkte Georeferenzierung setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz. Mit mdMapper1000DG erreichen Vermessungstechniker den höchstmöglichen Grad an Datengenauigkeit mit weniger Kontrollpunkten am Boden - oder sogar ganz ohne Kontrollpunkte am Boden und mit weniger Überlappung. Vermessung von bis zu 90 Hektar (223 Acres) in einem Flug. Integriert ist eine Kamera mit 42,4 Megapixel und eine Halterung für Nadiraufnahmen. www.microdrones.com/mdmapper1000dg

mdMapper 30000DG: Diese UAV-Plattform kann schneller fliegen, größere Höhen erreichen und mehr Last tragen. Mit einer Flugzeit von bis zu 45 Minuten und einer Nutzlast von 3.000 bis 7.000 Gramm eröffnet diese Lösung vielfältige neue Möglichkeiten und ein neues Maß an Flexibilität. Es ist eine echte Mittelformatkamera mit einer Leistung von bis zu 100 Megapixeln integriert, einschließlich Technologie zur direkten Georeferenzierung und einer Halterung für Nadiraufnahmen. www.microdrones.com/mdmapper3000dg

Optionale Zubehör-Kits: Ergänzend zu den oben beschriebenen Paketen sind optionale Zubehörsätze erhältlich, mit denen Profis ihre Fähigkeiten vor Ort erweitern oder ihr Leistungsangebot vergrößern können, um neue Märkte zu bedienen. www.microdrones.com/mdmapper-accessories

+m (Multispektralaufnahmen): erfasst fünf Spektralbänder für Präzisionsanwendungen in der Landwirtschaft.

+t (Wärmebildaufnahmen): erfasst Wärmedaten zur Ermittlung von Wärmeproblemen in der Landwirtschaft, für den Umweltschutz, Solaranlagen oder bei der Infrastrukturprüfung.

+i (Luft-Inspektion): verwandelt mdMapper1000 in ein leistungsfähiges Werkzeug für die Sichtprüfung von Gebäuden und Infrastruktur.

"Wir bieten die beste Produktpalette für die Luftbildvermessung mithilfe von Multikoptern", so der Präsident von microdrones, Vivien Heriard Dubreuil. "Wir freuen uns, nun auch vielen Kunden von Trimble herausragende Ergebnisse bei der professionellen Vermessung zu ermöglichen."

Vermesser, die mehr über die Vermessungslösungen von microdrones erfahren möchten, können dieses Formular ausfüllen (https://www.microdrones.com/de/mdsolutions/#c9079): Einer unserer Mitarbeiter wird sich innerhalb eines Geschäftstags mit Ihnen in Verbindung setzen.

Über Trimble

Trimble verändert mit Produkten und Dienstleistungen, die die analoge und digitale Welt miteinander verbinden, die Art und Weise wie die Welt arbeitet. Schlüsseltechnologien in den Bereichen Positionierung, Modellierung, Konnektivität und Datenanalyse unterstützen die Kunden dabei, ihre Produktivität, Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Mit Software, Hardware und Dienstleistungen - von maßgeschneiderten Produkten bis hin zu Laufzeitlösungen für Unternehmen - verändert Trimble eine breite Palette von Branchen, einschließlich Landwirtschaft, Bauwesen, Erderkundung, Transportwesen und Logistik. Weitere Informationen zu Trimble (NASDAQ:TRMB) finden Sie auf www.trimble.com.

Über Delair-Tech

Delair-Tech, ein führender Hersteller professioneller Drohnen, unterstützt Unternehmen mit von Langstreckendrohnen gelieferten Daten und einzigartigen Nachbearbeitungsdienstleistungen bei der Entscheidungsfindung. Dieses 2011 von vier jungen Ingenieuren gegründete französische Start-up-Unternehmen versorgt Profis mit Datensätzen, die von den ersten Drohnen der Welt gesammelt und analysiert werden, die für Flüge außerhalb der Sichtweite ihrer Piloten zertifiziert wurden. Zudem bietet Delair-Tech als Werkzeug für die Entscheidungsfindung in verschiedenen Industriebereichen eine integrierte Lösung für die Datenverarbeitung an. Delair-Tech ist bereits in mehr als 80 Ländern vertreten und hat 100 Mitarbeiter, die viele Bereiche, wie Landwirtschaft, lineare Infrastrukturen, Energie, Bergbau und Bauwesen abdecken. www.delair-tech.com

Über microdrones

microdrones wurde im Jahr 2005 in Deutschland gegründet und ist seitdem Wegweiser für bahnbrechende unbemannte Fluggeräte. Als Pionier der Branche für professionelle Quadrokopter-Lösungen, der für höchste deutsche Ingenieurskunst steht, hat microdrones Lösungen entwickelt, die auf zuverlässigen VTOL-Drohnen basieren.

Durch die Kombination der leistungsstärksten und stabilsten Plattformen mit den richtigen Nutzlasten und dedizierter Datenverarbeitung hat microdrones professionelle Lösungen in Europa, Asien und Nordamerika implementiert. Als einer der weltweit führenden Anbieter kommerzieller UAVs ist microdrones auf drei Kontinenten mit Verkaufs-, Schulungs- und Kundendienstzentren vertreten, um Kunden in aller Welt zu betreuen.

Um mehr über microdrones(TM) zu erfahren, besuchen Sie www.microdrones.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: microdrones, übermittelt durch news aktuell