Datenschutz für das echte Leben / Mit der HideoutLounge den Schutz der Privatsphäre selbst einstellen

HideoutLounge - der flexible Schutz der Privatsphäre für Garten oder Balkon. Die HideoutLounge lässt kaum einen Blick nach innen dringen - hinaus ist der Blick jedoch frei. Durch Herunterrollen oder komplettes Schließen der Seiten kann das gewünschte Maß an Privatsphäre flexibel eingestellt werden. Doch die HideoutLounge ist noch mehr: ... Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Am 27. September fiel der Startschuss für die Crowdfunding-Kampagne von HideoutLounge auf der internationalen Crowdfunding-Plattform Indiegogo. Die neue HideoutLounge bietet Privatsphäre für das ganz reale Leben. "In den sozialen Medien können wir mittlerweile den Datenschutz und die Privatsphäre je nach Anlass passend einstellen. Doch wie sieht es im realen Leben aus?" fragt Manfred Baumgärtner, der Geschäftsführer von Innovate.Team und Entwickler der HideoutLounge. "Der Wunsch, sich auf dem Balkon nahtlos zu bräunen, und der neugierige Nachbar von nebenan passen meist nicht zusammen. Hier braucht man zeitweise einen höheren Grad an Privatsphäre. Mit der HideoutLounge haben wir einen angenehmen 'Lieblingsplatz' entwickelt, in dem ein höheres Niveau an Privatsphäre ganz einfach selbst eingestellt werden kann."

Mittels eines speziellen Gewebes wird der Blick in die HideoutLounge weitgehend verhindert - hinaus ist der Blick jedoch frei. Durch Herunterrollen oder komplettes Schließen der Seiten kann das gewünschte Maß an Privatsphäre in allen Blickrichtungen flexibel eingestellt werden. Im Gegensatz zu einem klassischen Zelt heizt sich die HideoutLounge nicht auf. Die Sonne durchflutet leicht gedämpft den Innenraum. Ein Windhauch kann kühlend hindurch wehen und erzeugt ein angenehmes Innenraumklima - ideal zum Sonnenbaden oder einfach nur zum Entspannen. So wird die HideoutLounge der neue Lieblingsplatz auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten.

Die HideoutLounge gibt es in drei Ausführungen - von der HideoutLounge Me für eine Person und auch enge Balkone bis zur HideoutLounge Friends für Freunde und die ganze Familie. Auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo.com kann man das Projekt ab jetzt unterstützen und sich auch gleich ein Exemplar der HideoutLounge zum Sonderpreis sichern.

Über Indiegogo.com

Indiegogo ist eine internationale Crowdfunding-Plattform. Auf Indiegogo können sich innovative Projekte vorstellen und für die Entwicklung ihrer Produkte und Ideen finanzielle Unterstützung erhalten. Zur Internetseite: https://igg.me/at/hideoutlounge/x

Über HideoutLounge.de

HideoutLounge ist ein neuartiger, flexibler Schutz der Privatsphäre für den Garten oder Balkon. Die HideoutLounge lässt kaum einen Blick nach innen dringen - hinaus ist der Blick jedoch frei. Durch Herunterrollen oder komplettes Schließen der Seiten kann das gewünschte Maß an Privatsphäre flexibel eingestellt werden. Zur Internetseite: https://HideoutLounge.de; http://facebook.com/MyHideoutLounge; https://www.instagram.com/hideoutlounge.de

Über Innovate.Team GmbH

Die Innovate.Team GmbH kommerzialisiert Innovationen im Verbraucher- und B2B-Segment. Sie ist ein Schwesterunternehmen der BVB INNOVATE GMBH, einem Technologie- und Engineering-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung aus führenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Zur Internetseite: http://innovate.team, http://bvb-innovate.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Innovate.Team GmbH, übermittelt durch news aktuell