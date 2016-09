Bürotime glänzt auf der Orgatec 2016 mit seinem "Elemente"-Konzept

Köln, Deutschland, und Istanbul (ots/PRNewswire) - Der in der Türkei führende Büromöbelhersteller Bürotime (http://www.burotime.com) nimmt an der Internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten ? Orgatec 2016 ? teil, die vom 25. bis 29. Oktober 2016 in Köln stattfindet. Das aktuelle "Elemente"-Konzept von Bürotime wird auf der Orgatec 2016 beeindrucken, denn es bietet die Möglichkeit, auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnittene individuelle Arbeitsplätze zu schaffen.

Bürotime, das neben weltweit führenden Büromöbel-Marken anwesend sein wird, präsentiert zum achten Mal seine eigene einzigartige Serie in Bezug auf "New Visions of Work", das Hauptthema der Ausstellung. Orgatec 2016 ist der Ansicht, dass die Work-Life-Balance auf der Grundlage von nachhaltigem Denken voranschreitet. Sie konzentriert sich damit auf das Bedürfnis kreativer Alternativen für moderne Arbeitsplätze, die individuelle Lösungen statt standardisierte Konzepte bieten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160921/410193LOGO )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160921/410194 )

Bürotime bietet mit seinem einfachen Sinn für Design von Beginn an funktionelle und nachhaltige Lösungen für die Nutzer. Das Unternehmen hat das Elemente-Design entwickelt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen der Angestellten im Büroalltag zu erfüllen, indem es die verschiedenen Nutzerszenarios in den Büros miteinbezog.

Dieses Projekt spiegelt das Hauptthema der Messe wider, das den Besuchern zum ersten Mal auf der Orgatec 2016 unter vier Kategorien mit den Bezeichnungen Solo, Social, Teamwork und Meeting präsentiert wird. Das Konzept zielt darauf ab, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen und dem Nutzer das Gefühl der Komfortabilität am Arbeitsplatz zu geben.

Era-Familienprodukte bieten eine erstklassige Effizienz für die Nutzergruppen, Note für einen transparenten Arbeitsplatz mit seinem originellen Design bei Meetings, Bliss für bequeme Sitzungen und naive Linien in Warteräumen und Set bietet mit seinem ergodynamischen Design die Möglichkeit, stehend im Büro zu arbeiten. Diese Designlinien werden auf der Orgatec 2016 zum ersten Mal ausgestellt. Die Besucher erhalten die Gelegenheit, die Serienmodelle Theo, Piet, Link, Runner, Throne, Stay, Diamond und Zoom besser kennenzulernen. Bürotime empfängt seine Besucher in Halle 8, Stand-Nr. A010 B011 auf der Messe.

