Genesys hat Übernahme von Interactive Intelligence abgeschlossen und schafft weltweit führendes Unternehmen für Omnichannel Customer Experience

San Francisco (ots/PRNewswire) - Genesys® (www.genesys.com/de), der weltweite Marktführer im Bereich Omnichannel Customer Experience (http://www.genesys.com/de/solutions/customer-experience) und Contact Center-Lösungen (http://www.genesys.com/de/solutions/contact-center-modernization), hat seine bereits zuvor angekündigte Übernahme (http://www.genesys.com/de/about-genesys/newsroom/news/genesys-to-acquire-interactive-intelligence) von Interactive Intelligence nun abgeschlossen.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160915/408485LOGO

Genesys and Interactive Intelligence haben beide hervorragende Customer Experience-Kompetenzen entwickelt, was auch alle führenden Analysten der Branche bestätigen. Die beiden Unternehmen verfügen über Lösungsportfolios, die sich in hohem Maße ergänzen. Durch den Zusammenschluss kann Genesys nun Kunden jeder Größe in allen Branchen überall auf der Welt mit dem umfassendsten Portfolio an Cloud- und On-Premise-Lösungen unterstützen. Das Unternehmen hat nun mehr als 10.000 Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 25 Milliarden Kundeninteraktionen im Jahr.

"Mit dieser Ankündigung leitet Genesys eine neue Ära im Bereich Customer Experience ein", sagt Paul Segre, Chief Executive Officer von Genesys. "Mit dem Zusammenschluss von Genesys und Interactive Intelligence entsteht der größte Innovation Leader, der sich ausschließlich auf hervorragende Customer Experience konzentriert. Wir freuen uns, das Interactive Intelligence Team begrüßen zu dürfen".

Tom Eggemeier, President von Genesys, fügt hinzu, "Wir freuen uns, dass wir unserem Ziel, für unsere Mitarbeiter und Kunden ein richtungsweisendes Unternehmen zu sein, ein gutes Stück näher gekommen sind. Mit diesem Zusammenschluss steigt Genesys zu einem der Top 50 Arbeitgeber mit branchenführendem Net Promoter Score auf, eine wesentliche Kennzahl für die Kundenzufriedenheit. Wir werden zusätzlich zu unseren Genesys-Kernprodukten weiterhin Best-in-Class-Lösungen, wie unter anderem PureCloud®, Communications as a Service? (CaaS) und Customer Interaction Center(TM) (CIC) anbieten, unterstützen und in sie investieren".

Paul Segre bleibt mit Abschluss der Transaktion CEO des Unternehmens und wird seine Führungskompetenz für die bestmögliche Unterstützung der Bedürfnisse von Kunden, Partnern und Mitarbeitern einsetzen. Genesys wird seinen Hauptsitz in Daly City sowie wichtige Niederlassungen in Indianapolis, Indiana und Durham in North Carolina beibehalten.

Im Einklang mit den Bedingungen der Akquisition erhielten die Aktionäre von Interactive Intelligence 60,50 USD pro Aktie in bar für jede Interactive Intelligence-Stammaktie, der Gesamttransaktionswert entspricht rund 1,4 Mrd. USD. Interactive Intelligence ist nach der vollzogenen Transaktion nicht länger börsennotiert, und die Stammaktien des Unternehmens werden nicht mehr an der Nasdaq gelistet.

Weitere Informationen zum Abschluss der Akquisition finden Sie hier: www.genesys.com/de/interactiveintelligence.

Informationen zu Genesys

Genesys® macht jährlich mehr als 25 Milliarden der weltbesten Customer Experiences möglich. Wir rücken den Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit, denn wir sind der festen Überzeugung, dass eine positive Kundenbindung (http://www.genesys.com/de/solutions/contact-center-modernization) die Grundlage für gute Geschäftsergebnisse ist. Über 10.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertrauen auf die Customer Experience Platform, die Nummer 1 der Branche (http://www.genesys.com/de/platform-services), um nahtlos orchestrierte Lösungen für sämtliche Kundeninteraktionen über alle Kanäle hinweg (http://www.genesys.com/de/solutions/customer-experience/customer-journey) zu gestalten und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Genesys, mit seiner überzeugenden Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und dem nimmermüden Bestreben, als erster ins Ziel zu gehen, wird als einziges Unternehmen von den Top-Analysten der Branche als führend in sowohl Cloud- als auch On-Premise-Lösungen zur Kundenbindung bestätigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.genesys.com/de.

Vernetzen Sie sich mit Genesys über Twitter (https://twitter.com/genesysdach), Facebook (https://www.facebook.com/genesysDACH), YouTube (https://www.youtube.com/Genesys), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/Genesys) und den Genesys Blog (http://de.blog.genesys.com/).

Pressekontakt Genesys Telecommunications Laboratories GmbH Beate Christen-Kaube Joseph-Wild-Straße 20 81829 München Tel.: +49 (0) 89 / 45 12 59-0 beate.kaube@genesys.com

Hill+Knowlton Strategies GmbH Elisabeth Jost Darmstädter Landstraße 112 60598 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69 / 97362 44 Elisabeth.Jost@hkstrategies.com

Original-Content von: Genesys, übermittelt durch news aktuell