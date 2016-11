Genesys und die Analystin Sheryl Kingstone von 451 Research diskutieren, wie die neuesten Strategien für das Mitarbeiterengagement für hervorragende Kundenerfahrungen sorgen

München (ots/PRNewswire) - Registrieren Sie sich jetzt für das Webinar am 3. November und lernen Sie die neuesten Best Practices kennen

Genesys® (www.genesys.com/de), der Marktführer bei Omnichannel Kundenerfahrung und Contact-Center-Lösungen (http://www.genesys.com/uk/solutions/contact-center-modernization), veranstaltet am 3. November ein Live-Webinar (http://www.genesys.com/about-genesys/webinars/how-to-make-your-employees-the-ceo-of-every-customer-moment?cid=7010B000001YGvI) zu Best Practices, mit denen Unternehmen das Mitarbeiterengagement verbessern und damit auch für zufriedenere Kunden sorgen.

Geleitet wird die einstündige, interaktive Diskussion von Sheryl Kingstone (https://451research.com/biography?eid=670), Research Director of Business Applications bei 451 Research und Expertin für Omnichannel Customer und Employee Experience. Kingstone wird gemeinsam mit Genesys aufzeigen, wie neue Dynamiken und hypervernetzte Kunden die Weiterentwicklung herkömmlicher Modelle zur Mitarbeiteroptimierung hin zu überzeugenderen Strategien für das Mitarbeiterengagement vorantreiben und wie engagierte Mitarbeiter letztlich die Kundenbindung erhöhen.

"Die digitale Erfahrung steht heute im Zentrum von Kundenbindung und Mitarbeiterengagement. Diese Entwicklung umfasst inzwischen große und schnell wachsende Zahl digitaler Kanäle und Touchpoints", sagt Sheryl Kingstone. "Die Mitarbeiter verändern sich und damit auch die Werkzeuge für die Navigation durch die neue "Empowered Customer Journey". Neue Technologien unterstützen Contact-Center dabei, agiler zu werden und ermöglichen die Automatisierung intelligenter Entscheidungsfindung in Echtzeit. Unternehmen können diese Echtzeitinformationen nutzen, um ihr Personal zu steuern und die Problemlösung für die Kunden zu verbessern."

Thema: Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren, Verantwortung für die bestmögliche Kundenerfahrung zu übernehmen Den Mitarbeitern Werkzeuge für eine höhere Effektivität zur Verfügung zu stellen, ist unerlässlich. Doch es ist ebenso wichtig, dass sie sich mit dem Unternehmen und seinen Kunden verbunden und wertgeschätzt fühlen. Eine neue Studie von ICMI zeigt, dass 89 Prozent der Unternehmen das Mitarbeiterengagement mit einer hohen Priorität versehen. Doch nur 25 Prozent sind der Meinung, dass ihre Mitarbeitenden auch tatsächlich sehr engagiert sind. Die Erwartungen der erlebnisorientierten Generation der Millennials an eine neue, bessere Customer Experience sind daher eine Herausforderung für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter an der vordersten Front zum Kunden. Dieses Webinar liefert Unternehmen Erkenntnisse darüber, warum das Mitarbeiterengagement als Strategie für die Bereitstellung positiver Kundenerfahrungen immer wichtiger wird. Des Weiteren erfahren die Teilnehmer, wie die Befähigung von Mitarbeitern den Kundenaufwand reduziert und die Personalfluktuation verringert. Wann: Donnerstag, 3. November, 16:00 Uhr Wer: Sheryl Kingstone, Research Director, 451 Research Yvonne Ba, Senior Manager of Product and Solutions Marketing, Genesys Warum: Dieses Webminar: vermittelt Unternehmen Erkenntnisse über die Veränderungen der Kundenerwartungen, und der Menschen selbst - die erlebnisorientierte Generation der Millennials gibt Einblicke über die Weiterentwicklung von den herkömmlicheren Strategien für Mitarbeiteroptimierung hin zu Mitarbeiterengagement zeigt Best Practices, wie jeder einzelne Mitarbeiter Verantwortung für eine bestmögliche Kundenerfahrung übernimmt. Wie? Registrieren Sie sich jetzt (http://www.gene sys.com/about-genesys/ webinars/how-to-make-y our-employees-the-ceo- of-every-customer-mome nt?cid=7010B000001YGvI ) für dieses Webinar, das live in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien-Pazifik stattfindet.

Genesys ist der Hersteller der weltweit führenden Customer Experience Platform (http://www.genesys.com/de/platform-services). Diese ermöglicht es Organisationen, ihren Kunden über alle Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte der Customer Journey (http://www.genesys.com/de/solutions/customer-experience/customer-journey) hinweg eine ausgezeichnete Omnichannel-Service-Erfahrung (http://www.genesys.com/de/platform-services/omnichannel-customer-engagement) zu bieten und so hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen. Seit mehr als 25 Jahren stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine positive Customer Experience die Grundlage für gute Geschäftsergebnisse ist. Über 4700 Unternehmen (http://www.genesys.com/de/about-genesys/customer-stories) in 170 Ländern vertrauen uns: 25 Milliarden Interaktionen pro Jahr basieren auf Genesys-Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.genesys.com/de/.

Sie erreichen Genesys über Twitter (https://twitter.com/genesysdach), Facebook (https://de-de.facebook.com/genesysDACH), YouTube (https://www.youtube.com/Genesys), Xing (https://www.xing.com/companies/genesystelecommunicationslaboratoriesgmbh), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/genesys) und den Genesys-Blog (http://de.blog.genesys.com/).

