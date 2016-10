Genesys und die Analystin Kate Leggett stellen die neuesten Erkenntnisse und Studien zum Thema "Omnichannel Self-Service" vor

San Francisco (ots/PRNewswire) - Registrieren Sie sich jetzt für das weltweite Genesys-Webinar am 19. Oktober

Genesys® (http://www.genesys.com/de), führendes Unternehmen im Bereich Omnichannel-Kundenerfahrung und Contact-Center-Lösungen (http://www.genesys.com/solutions/contact-center-modernization), veranstaltet am 19. Oktober ein Webinar (http://www.genesys.com/about-genesys/webinars/whats-the-easiest-first-step-to-omnichannel-surpriseits-your-ivr?cid=7010B000001YFe7), in dem die neuesten Studien rund um Omnichannel-Self-Service-Lösungen vorgestellt werden. Customer-Experience-Expertin Kate Leggett (https://www.forrester.com/Kate-Leggett?objectid=BIO2629) von Forrester Research leitet die einstündige, interaktive Diskussion.

Omnichannel bietet wichtige Wettbewerbsvorteile. Einer aktuellen Studie zufolge rüsten neun von zehn Unternehmen Omnichannel-Funktionen zu ihren bestehenden Self-Service-Lösungen nach, um die Kundeninteraktion auf allen Kanälen zu personalisieren. Erfahren Sie, wie die Omnichannel-Strategie die Self-Service-Kundenerfahrung radikal verbessern kann und warum Self-Service der einfachste Einstieg in echte Omnichannel-Kundenerfahrungen ist.

Was: Was ist der einfachste Einstieg in Richtung Omnichannel? Überraschung... Es ist Ihr IVR! Sind Sie bereit, Ihren Kunden einen kanalübergreifenden, personalisierten Self-Service zu bieten, inklusive bestehender Anwendungen, wie ihrem Sprachdialogsystem (IVR)? Dieses Webinar stellt die neuesten Studien zum Thema Omnichannel-Self-Service-Anwendungen vor, erläutert bewährte Branchenpraktiken und gibt Einblick in die neuen KPIs, die von weltweit führenden Unternehmen und Organisationen angewendet werden, welche Omnichannel-Self-Service-Lösungen bereits erfolgreich einsetzen. Wann: Mittwoch, 19. Oktober 16.00 Uhr CEST Wer: Kate Leggett, Vice President and Principal Analyst, Forrester Research Scott Kolman, Vice President of Product Marketing, Genesys Warum: Dieses Webminar informiert Sie über: den Status von Unternehmen bei der Einführung von Omnichannel Self-Service, sowie die damit verbundenen Chancen Erkenntnisse von Forrester Research über Omnichannel Self-Service-Anwendungen und ihre KPIs Anwendungsbeispiele für die Einführung von Omnichannel Self-Service Wie? Registrieren Sie sich jetzt (http:// www.genesys.com/about-genesys/webina rs/whats-the-easiest-first-step-to-o mnichannel-surpriseits-your-ivr?cid= 7010B000001YFe7) für dieses Webinar, das live in Nordamerika, Lateinamerika und Europa stattfindet.

Genesys ist der Hersteller der weltweit führenden Customer Experience Platform (http://www.genesys.com/de/platform-services). Diese ermöglicht es Organisationen, ihren Kunden über alle Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte der Customer Journey (http://www.genesys.com/de/solutions/customer-experience/customer-journey) hinweg eine ausgezeichnete Omnichannel-Service-Erfahrung (http://www.genesys.com/de/platform-services/omnichannel-customer-engagement) zu bieten und so hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen. Seit mehr als 25 Jahren stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine positive Customer Experience die Grundlage für gute Geschäftsergebnisse ist. Über 4700 Unternehmen (http://www.genesys.com/de/about-genesys/customer-stories) in 170 Ländern vertrauen uns: 25 Milliarden Interaktionen pro Jahr basieren auf Genesys-Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.genesys.com/de/.

Sie erreichen Genesys über Twitter (https://twitter.com/genesysdach), Facebook (https://de-de.facebook.com/genesysDACH), YouTube (https://www.youtube.com/Genesys), Xing (https://www.xing.com/companies/genesystelecommunicationslaboratoriesgmbh), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/genesys) und den Genesys-Blog (http://de.blog.genesys.com/).

