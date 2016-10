Genesys gibt im Rahmen der G-Force Customer Engagement-Konferenz 2016 Preisträger der Customer Innovation Awards bekannt

Miami (ots/PRNewswire) - Acht globale Unternehmen für Errungenschaften in Kundenzufriedenheit sowie Innovation und Transformation im Kundendienst ausgezeichnet

Genesys® (www.genesys.com), ein Marktführer im Bereich Omnichannel Customer Experience und Contact-Center-Lösungen (http://www.genesys.com/solutions/contact-center-modernization), hat die Gewinner der jährlich vergebenen Genesys Customer Innovation Awards bekannt gegeben. Die Auszeichnungen wurden heute im Rahmen der G-Force 2016 (http://www.genesys.com/gforce/miami2016) verliehen.

Die Genesys Customer Innovation Awards (http://www.genesys.com/customer-awards) zeichnen die besten Unternehmen in acht Kategorien aus. Kandidaten aus der ganzen Welt wurden von einer Jury bewertet (http://www.genesys.com/customer-awards/criteria), inwieweit sie hervorragende Kundenservice-Erlebnisse in ihren jeweiligen Branchen sowie bedeutende Innovationen und Transformationen im Kundenservice erreichten.

Die Gewinner wurden auch für die Registrierung im Genesys Customer Advocacy Program (GCAP) (http://www.genesys.com/about-genesys/genesys-customer-advocacy-program) gewürdigt, einer Online-Community für Kunden. Mit der Community fördert Genesys erfolgreiche Initiativen, vermittelt Einblicke in Branchennews und -trends und ermöglicht das Networking mit Vordenkern und Kollegen zu Best Practices.

"Die erfolgreichsten globalen Unternehmen haben die Bedeutung einer hervorragenden Service-Erfahrung als Unterscheidungsmerkmal am Markt erkannt", erklärt Tom Eggemeier, President von Genesys. "Wir freuen uns sehr, acht der zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt für den Aufbau positiver und langfristiger Kundenbeziehungen auszeichnen zu dürfen. Wir fühlen uns geehrt, dass diese Branchenführer Genesys als Grundlage ihrer erstklassigen Kundenbindungsprogramme wählten."

Die acht Gewinner der Genesys Customer Innovation Awards 2016 sind:

1. The Globetrotter - Red Hat (http://www.genesys.com/about-genesys/customer-stories/red-hat) Bester globaler Rollout der Genesys Customer Experience-Plattform 2. The CX Innovator - Vodafone (http://www.genesys.com/de/about-gene sys/customer-stories/vodafone)Beste Omnichannel Customer-Erfolgsstory 3. The CX Pioneer - Mobily (http://www.genesys.com/about-genesys/customer-stories/mobily) Bester Neukunde - Silos durch schnelle Bereitstellung durchbrechen 4. The CX Mover - JM Bullion (http://www.genesys.com/about-genesys/customer-stories/jm-bullion) Beste Cloud-Kundenmigration und/oder Bereitstellung 5. The CX Champions - Bupa (http://www.genesys.com/about-genesys/cus tomer-stories/bupa-australia)Beste CX Manager und Team (Team Award) 6. The CX Hero - TELUS (http://www.genesys.com/about-genesys/customer-stories/telus) Würdigt die Call-Center-Mitarbeiter des Jahres 7. The CX Ally - Itaú (http://www.genesys.com/about-genesys/customer-stories/itau) Hervorragende langfristige Partnerschaft mit Genesys 8. The CX Engager - Rabobank (http://www.genesys.com/about-genesys/customer-stories/rabobank) Größte Erfolgsstory im Bereich digitale Kundenbindung

Unter dem Motto "The Journey of a Lifetime" erkundet die G-Force 2016 (#GFORCE16) Themen wie digitale Transformation, Customer Journey Management, Hyper-Personalisierung und das Internet der Dinge. Die Teilnehmer lernen, ihre Wachstumsstrategien über drei wesentliche Eckpfeiler zu beschleunigen: Kundenbindung, Mitarbeiterengagement und Geschäftsoptimierung.

Über Genesys

Genesys ist der Hersteller der weltweit führenden Customer Experience Platform (http://www.genesys.com/de/platform-services). Diese ermöglicht es Organisationen, ihren Kunden über alle Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte der Customer Journey (http://www.genesys.com/de/solutions/customer-experience/customer-journey) hinweg eine ausgezeichnete Omnichannel-Service-Erfahrung (http://www.genesys.com/de/platform-services/omnichannel-customer-engagement) zu bieten und so hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen. Seit mehr als 25 Jahren stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine positive Customer Experience die Grundlage für gute Geschäftsergebnisse ist. Über 4700 Unternehmen (http://www.genesys.com/de/about-genesys/customer-stories) in 170 Ländern vertrauen uns: 25 Milliarden Interaktionen pro Jahr basieren auf Genesys-Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.genesys.com/de/.

Sie erreichen Genesys über Twitter (https://twitter.com/genesysdach), Facebook (https://de-de.facebook.com/genesysDACH), YouTube (https://www.youtube.com/Genesys), Xing (https://www.xing.com/companies/genesystelecommunicationslaboratoriesgmbh), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/genesys) und den Genesys-Blog (http://de.blog.genesys.com/).

