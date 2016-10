Interaction Management im Contact Center: Unabhängiges Forschungsinstitut bewertet Genesys als führendes Unternehmen

Miami (ots/PRNewswire) - - Führend unter Cloud- und On-Premise-Anbietern in zwei verschiedenen Reports

- In beiden Reports an der Spitze im Ranking in aktueller Angebotskategorie

- Business Edition kommt "Best-of-Suite" sehr nahe

Genesys® (www.genesys.com), das marktführende Unternehmen im Bereich der Omnichannel Customer Experience und Contact-Center-Lösungen (http://www.genesys.com/solutions/contact-center-modernization), verkündete am Eröffnungstag seiner jährlichen Anwender-Konferenz "Genesys G-Force 2016 (http://www.genesys.com/gforce/miami2016)", dass es gleich in zwei neuen Reports von Forrester Research mit dem Titel "Leader" als führendes Unternehmen bewertet wurde. Forrester hatte die bedeutendsten Softwareanbieter aus dem Bereich des Contact Center Interaction Management zur Teilnahme an zwei unabhängigen Forschungsberichten eingeladen.

In beiden neuen Reports (http://www.genesys.com/de/landing/genesys-named-forrester-wave-leader-for-large-and-midsize-contact-centers), dem "The Forrester Wave(TM): Contact Center Interaction Management for Large Contact Centers, Q3 2016" und im "The Forrester Wave(TM): Contact Center Interaction Management for Midsize Contact Centers, Q3 2016", wurde Genesys als führendes Unternehmen bewertet. In beiden Berichten erhielt das Unternehmen die höchste Punktzahl in der aktuellen Angebotskategorie sowie für seine Omnichannel-Funktionen und Reporting- und Analytics. Darüber hinaus hat Genesys auch die beste Bewertung in der CRM-Integration, beim User-Interface und den Third-Party-Ökosystem-Kriterien erhalten. Das Unternehmen erhielt zudem die höchstmögliche Punktzahl bei der Marktpräsenz für große Contact Center.

"Kunden, die ein System wünschen, das nahe an eine 'Best of Suite'-Bewertung herankommt und über ein breites globales Support-Partner-Netzwerk und Integration mit anderen UC- und Telefonie-Systemen verfügt, sollten Genesys in Betracht ziehen", schrieb der Autor des Forrester-Reports Art Schoeller, Vice President und Principal Analyst. In beiden Berichten wird auch vermerkt, dass Genesys "eine Premier Edition für kleinere Konfigurationen" anbietet.

Hervorgehoben wurde das "umfassende Angebot an Funktionen und Deployment-Optionen" von Genesys sowohl für mittlere als auch für große Contact Center: "Die Unterstützung (von Genesys) für Nicht-Voice-Channels wie E-Mail, Chat und SMS kommt dem von 'Best-of-Breed'-Anbietern nahe". Die Berichte weisen zudem darauf hin, dass Genesys "Out-of-the-Box-Integration mit einer großen Bandbreite von Systemen einschließlich Microsoft Skype for Business" anbiete.

"Proaktive Omnichannel-Benachrichtigungen, Predictive Dialer für Outbound-Telefonie und native Workforce-Optimization-Technologie runden die Genesys-Customer-Experience-Plattform (http://www.genesys.com/platform-services) ab", erklärt Merijn te Booij, Chief Marketing Officer von Genesys (http://www.genesys.com/about-genesys/leadership). "Genesys erleichtert es Unternehmen, im jeweiligen Kontext relevante Service-Erfahrungen zu erzeugen, zu managen und bereitzustellen - über die gesamte Customer Journey in allen Channels einschließlich Voice-, E-Mail-, Chat-, Social-Media-Dienste, Mobilgeräten und Webanwendungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Anerkennung als führendes Unternehmen in diesen beiden Forrester-Wave-Berichten unsere kontinuierlichen Innovationsbemühungen als Marktführer zusätzlich bestätigt."

Die Forrester-Wave-Reports zum Interaction Management im Contact Center berücksichtigen sowohl On-Premise- als auch Cloud-Lösungen. Die Forrester-Wave-Methodologie basiert auf der Erfassung der Produktqualitäten durch Analysten, die eine Kombination aus Laborprüfungen, Umfragen, Produkt-Demos und/oder Gesprächen mit Kunden umfasst.

