Corus Entertainment gibt mit dem Kauf von Buying the View, Masters of Flip und Cheer Squad mehrere neue internationale Content-Verträge für Originalserien bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - Corus unterzeichnet Content-Verträge mit Discovery Channel für TLC in Polen und DLife in der MENA-Region, A+E Networks UK for Lifetime® in Großbritannien und Subsahara-Afrika und Foxtel for LifeStyle YOU in Australien.

Masters of Flip ist nun in mehr als 90 Ländern verfügbar, Buying the View in mehr als 60 Ländern und Cheer Squad nun auch in Australien

Mit einer wachsenden Liste an weltweit vertriebenen Inhalten gab Corus Entertainment Inc. heute bekannt, dass es die kanadischen Lieblings-Lifestyle-Serien der Fans Masters of Flip und Buying the View in verschiedenen Gebieten weltweit sowie die improvisierte Doku-Serie Cheer Squad in Australien verkauft hat.

"Unser Angebot an improvisierten Premiuminhalt spricht auch weiterhin Käufer weltweit an, wodurch unsere Präsenz als ein starker Akteur im weltweiten Content-Vertrieb weiter gestärkt wird", erklärte John MacDonald, Senior Vice President für Frauen- und Lifestyle-Inhalte, Corus Entertainment. "Mit einer Auswahl an neuen Programmen in der Entwicklung freuen wir uns darauf, in den kommenden Wochen zusätzliche Angebote bekanntzugeben."

MASTERS OF FLIP (26x60')

Die erste Staffel von Masters of Flip wurde nun an den Discovery Channel für TLC in Polen und DLife in der MENA-Region verkauft sowie an A+E Networks UK für den Unterhaltungssender Lifetime® im Vereinigten Königreich und in Subsahara-Afrika. Corus gab vor Kurzem (http://www.corusent.com/news/corus-entertainment-announces-content-deals-buying-view-masters-flip-multiple-territories/) den Verkauf von Masters of Flip an Nine Entertainment Co. (Nine Network) in Australien (Staffel eins und zwei) bekannt, an Life Inspired in Singapur, Hongkong/Macao, Taiwan, Indonesien und Malaysia/Brunei (Staffel eins), an Discovery Channel in Norwegen (Staffel eins) und an Scripps Networks in den USA (Staffel eins). Durch diese Verkäufe ist Masters of Flip nun in mehr als 90 Gebieten weltweit verfügbar.

Die im Trend liegende Lifestyle-Serie Masters of Flip zeigt das dynamische Superpärchen Kortney und Dave Wilson, die es sich zur Aufgabe machen, deren heruntergekommene Immobilienanlagen in großartige und verkäufliche Einfamilienhäuser zu verwandeln. Dieses echte Ehepärchen, das mit begrenztem Budget und begrenzter Zeit arbeitet, machen ihre erfrischend positive Herangehensweise zur treibenden Kraft bei ihren Projekten. Trotz des stets präsenten "Sanierungsfrusts" bleiben sie zuversichtlich und freundlich zu ihren Vertragsnehmern, Handelspartnern und am allerwichtigsten: miteinander! Die Serie wird von Rhino Content produziert und wurde in Zusammenarbeit mit Corus Entertainment entwickelt.

BUYING THE VIEW (26x30')

Die erste Staffel von Buying the View wurde bisher an Discovery Channel für TLC in Polen und an DLife in der MENA-Region verkauft. Corus gab vor Kurzem (http://www.corusent.com/news/corus-entertainment-announces-international-broadcast-deals-for-original-lifestyle-content/) den Verkauf von Buying the View an Nine Network in Australien, von AETN in Asien und an CS Media Groups Dove Channel in Italien bekannt. Mit diesen Verkäufen ist die Serie nun in mehr als 60 Gebieten weltweit verfügbar.

In Buying the View geht es um Luxusimmobilien mit spektakulären Aussichten, von weitläufigen Stränden in Miami bis zu Torontos strahlender und expandierender Skyline bis hin zu den majestätischen Berghütten Whistlers. In jeder halbstündigen Folge sehen die Zuschauer, wie Makler und potenzielle Käufer auf der Jagd nach Häusern sind, wo die überragende Aussicht stets das zum Verkauf führende Argument ist. Die Serie wird produziert von Our House Media, in Zusammenarbeit mit Corus Entertainment.

CHEER SQUAD (10x60')

Die erste Staffel von Cheer Squad wurde nun an Foxtel für LifeStyle YOU in Australien verkauft. In The Great White Sharks geht es um Schwestern, die füreinander da sind: bei der ersten Liebe, dem neuen Job, schlechten Trennungen und allem dazwischen. Doch gleichzeitig sind sie Elite-Athleten, die von Tausenden vergöttert werden, da sie das beste All-Star-Cheerleading-Team weltweit sind. Cheer Squad folgt den zweimaligen World Cheerleading Champions auf dem langen Weg der Titelverteidigung während sie versuchen, das Leben zu meisten und ihm Herr zu werden.

Bei der MIPCOM wird Corus von Rita Carbone Fleury repräsentiert, das den weltweiten Verkauf von Corus originalem Content-Angebot beaufsichtigen wird. Carbone Fleury ist ein erfahrener Rundfunk-Verkaufsleiter mit umfangreicher internationaler Erfahrung und zu seinen vergangenen Kunden gehören Bell Broadcast & New Media Fund, QVF Productions, Vérité Films, marblemedia, Studio B Productions, BRB International (Spanien), RAI Italian Television Corporation. Für weitere Verkaufsanfragen besuchen Sie Rita Carbone Fleury, Weltweiter Verkauf, bei dieser MIPCOM am Stand P-1.A0 - Telefilm Booth.

Informationen zu Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX: CJR.B) ist ein führendes Medien- und Content-Unternehmen, dass plattformübergreifende hochqualitative Marken und Inhalte für Zielgruppen weltweit schafft. Das Portfolio mit Multimedia-Angeboten des Unternehmens umfasst 45 Spezialfernsehdienste, 39 Radiosender, 15 konventionelle Fernsehsender, ein Global Content Business, digitale Assets, Live Events, Verlag von Kinderbüchern, Animationssoftware, Technologie und Mediendienste. Zu Corus' Liste an erstklassigen Marken gehören Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic Channel, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada, YTV und Nickelodeon Canada. Besuchen Sie Corus unter http://www.corusent.com.

Informationen zu Discovery Communications

Discovery Communications (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) stillt die Neugier und fasziniert Superfans mit einem Portfolio an erstklassigen Marken für Sachinhalte, Sport und Kinderprogramm. Insgesamt werden 3 Milliarden Zuschauer über Pay-TV und frei empfangbare Plattformen in mehr als 220 Ländern und Gebieten erreicht. Zu Discoverys Portfolio gehören die weltweiten Marken Discovery Channel, TLC, Investigation Discovery, Animal Planet, Science and Turbo/Velocity sowie OWN: Oprah Winfrey Network in den USA, Discovery Kids in Lateinamerika und Eurosport, der führende Anbieter von local relevanten, erstklassigen Sportinhalten in Europa. Discovery erreicht sein Publikum über alle Bildschirme: durch "Digital First"-Programm von Discovery VR, Seeker und SourceFed Studios sowie Over-the-Top- und TV-Everywhere-Angeboten inklusive Eurosport Player, Dplay, Discovery K!ds Play und Discovery GO. In Zentral- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika erreichten 20 Discovery-Marken insgesamt 552 Millionen Zuschauer in 109 Ländern und Gebieten mit einem in 21 Sprachen angepassten Programm. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.discoverycommunications.com.

Informationen zu A+E Networks UK

A+E Networks® UK ist ein Joint Venture zwischen A+E Networks® und Sky. Sein Portfolio an hochqualitativen, bahnbrechenden Doku- und Entertainment-Kanälen gehören HISTORY®, Lifetime®, Crime + Investigation®, und H2®. A+E Networks® UK wurde im November 1995 eingeführt und betreibt inzwischen 19 Kanäle mit 121 Millionen Abonnenten, sendet an 45 Millionen Haushalte in 90 Ländern im Vereinigten Königreich, Skandinavien, Benelux, Zentral- und Osteuropa, Subsahara-Afrika und dem Nahen Osten.

Informationen zu Foxtel

Foxtel ist eines der fortschrittlichsten und dynamischsten Medienunternehmen Australiens, das direkt 2.800 Menschen beschäftigt und zahlreiche TV-Dienste über Kabel, Satelliten und Breitband verbreitet. Wir bieten jeden Tag eine bessere Entertainment-Erfahrung für jeden unserer 2,9 Millionen Haushalte mit Abonnement durch die Bereitstellung von neuen und inspirierenden Programmen über alle Genres, die weltweit beliebtesten Sendermarken und Investition in hochqualitative lokale Inhalte. Als stetige Innovationsweltmeister haben wir Kunden den iQ persönlichen digitalen Rekorder gebracht, Australiens größtes HD-Angebot, die Foxtel Go App für Tablets und Mobilgeräte, Internet-TV-Dienst, Foxtel Play, SVOD-Entertainmentdienste (SVOD - Subscription Video on Demand), Presto und TV, Breitband und Festnetz-Bundle mit Foxtel-Internet und Sprachdienste - alles bereitgestellt über Australiens größtes Telekommunikationsnetzwerk. Foxtel befindet sich im Besitz von Telstra Corporation Limited ACN 051 775 556 (50 %) und News Corporation (50 %). foxtel.com.au

