Reliance Data bietet PREZENTATION (TM) an: ein All-in-One-Designtool für Anwender von PowerPoint (R) und Keynote (R) -- für nur 3 USD pro Monat

Tokio (ots/PRNewswire) - TOKIO- Reliance Data Co., Ltd. kündigte am 9. September die Markteinführung eines neuen Webdiensts namens "PREZENTATION (TM)" an, der eine Hilfestellung für alle Geschäftsleute ist, die PowerPoint (R) und Keynote (R) verwenden. PREZENTATION (TM) bietet Infografik-Symbole, gestaltete Vorlagen und hochwertige Fotos - alles Elemente, die zur Erstellung eines Präsentationsdokuments notwendig sind.

Merkmale:

01. Infografik-Symbole: 1.800

02. gestaltete Vorlagen: 10

03. hochwertige Fotos: 600K

04. in Kürze verfügbar

* ab August 2016

Mit fortschreitender Entwicklung zu einer Gesellschaft, in der es zunehmend schwierig ist, Produkte durch ihre Merkmale zu differenzieren, nimmt der Bedarf an Präsentationen mit einem hochwertigeren Design Jahr für Jahr zu. Obwohl neue Produktionstools für das Erstellen einer Präsentation entwickelt werden, um PowerPoint (R) zu ersetzen, greifen Geschäftsleute vorrangig auf Microsofts PowerPoint (R) und Apples Keynote (R) als standardmäßige und übliche Tools zurück. Indem wir PREZENTATION (TM) als Unterstützungstool zur Erstellung von PowerPoint (R)-Präsentationen bereitstellen - was voraussichtlich von 1 Milliarden Anwendern genutzt werden wird - bieten wir nun einen Dienst an, der bequem von PowerPoint (R)-Anwendern eingesetzt werden kann.

Preise

- LIGHT-PLAN: 1 USD/MONAT

- STANDARD-PLAN: 3 USD/MONAT

- PHOTO-PACKAGE-PLAN: 30 USD/MONAT

* PowerPoint (R) ist ein Softwareprogramm für Präsentationen von Microsoft Corporation und Keynote (R) ist ein Anwendungsprogramm von Apple Inc.

https://prezentation.co

