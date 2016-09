EVERLAM präsentiert EVERLAM(TM) QUIET, das neue Akustik-PVB für Verbundglas im Bausektor

Luxemburg (ots/PRNewswire) - EVERLAM auf der Glasstec: Halle 10, Stand 10/B34

Kurz vor Beginn der Glasstec gab EVERLAM heute die Markteinführung von EVERLAM(TM) QUIET bekannt. Das neue Akustik-PVB stellt eine richtungsweisende Ergänzung des EVERLAM-Portfolios von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen dar.

Die Akustiklösung EVERLAM(TM) QUIET kombiniert ein Hochleistungsprodukt mit der herausragenden technischen Kompetenz, die das Unternehmen auszeichnet.

EVERLAM(TM) QUIET ist ein schalldämmendes Dreischicht-PVB zur Laminierung von Ein- oder Mehrscheibenglas, das den Gebäudenutzern zusätzlichen Komfort bietet. Gleichzeitig minimiert es das Gewicht der Glaskonstruktion und stellt optimale Verarbeitbarkeit bei der Laminierung sicher. Das Produkt wird nach den bewährten EVERLAM-Standards höchster Qualität und Beständigkeit hergestellt, unterstützt von dem herausragenden technischen Support und Kundenservice des Unternehmens. Es wird auf der Glasstec (Halle 10, Stand 10/B34) präsentiert werden.

Harald HAMMER, CEO von EVERLAM, kommentierte: "Ich bin stolz auf den Innovationsgeist von EVERLAM, unsere Proaktivität und unsere Fähigkeit, Lösungen mit Mehrwert auf den Markt zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass EVERLAM(TM) QUIET auf dem Markt großes Interesse wecken wird. Es vereint ein hochmodernes Akustikprodukt mit unserem herausragenden, individuell angepassten technischen Service und bietet unseren Kunden im Bausektor somit einen einzigartigen Wert."

Paul Van Lierde, Director Technology bei EVERLAM, sagte: "Unsere Expansionsstrategie für F&E-Kapazitäten zur Beschleunigung unseres neuen Produktentwicklungsprogramms ist definitiv der richtige Weg. EVERLAM(TM) QUIET ist ein wesentlicher Schritt zur Vervollständigung unseres Portfolios an Hochleistungsprodukten, mit dem wir uns von der Konkurrenz abheben."

Über EVERLAM

Die innovative Firma EVERLAM stellt hochwertige Polyvinylbutyral-Folie (PVB) für die Herstellung von Verbundsicherheitsglas im Bausektor her. Ihr Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Lösungen, die Qualitätsprodukte mit herausragender technischer Kompetenz vereinen. Neben den PVB-Folien EVERLAM(TM) CLEAR, EVERLAM(TM) WHITE und EVERLAM(TM) COLORED umfasst das EVERLAM-Portfolio die neue Akustikfolie EVERLAM(TM) QUIET. Die EVERLAM(TM) PVB-Folien (ehemals in Europa unter dem Markennamen Butacite® vertrieben) sind bei Glas-Laminatoren weltweit im Einsatz und garantieren attraktive, langlebige und hochwertige Glas-Laminate für den Bausektor. Der Hauptfirmensitz und das Technologie-Center von EVERLAM sind in Mechelen, Belgien, angesiedelt. Die Produktionsstätte befindet sich in Deutschland, in Hamm-Uentrop. Dort wird PVB-Folie seit nunmehr über 25 Jahren hergestellt. Alle Standorte sind ISO 9001-zertifiziert. EVERLAM wurde 2014 von DuPont ausgegründet und ist im Besitz der GVC Holdings, einer wachstumsorientierten Equity Investment Company, spezialisiert auf die chemische Industrie. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.everlam.com.

