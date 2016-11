Designwettbewerb 2016 TISDC, gemeinsam gesponsert von der Sayling Wen Cultural & Educational Foundation und der iSee Taiwan Foundation, setzt eindrucksvolle neue Meilensteine

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Die Beiträge zur 2016 TISDC werden von einer erweiterten Jury aus 27 Experten bewertet, die Taiwans Designpotenzial in den Fokus stellen

Gewinner der 2016 TISDC Gold-Auszeichnung erhält 400.000 NT$ Bargeldpreis

Die Taiwan International Student Design Competition (TISDC) 2016, eine jährliche Veranstaltung, die von der Youth Development Administration, Ministry of Education (MOE; Bildungsministerium) organisiert und gemeinsam von der Sayling Wen Cultural & Educational Foundation und der iSee Taiwan Foundation gesponsert wird, hat im Hinblick auf Teilnahme und Prestige eindrucksvolle neue Maßstäbe gesetzt. Die TISDC 2016 konnte eine beispiellose Zahl von 14.858 Beiträgen in vier Auszeichnungskategorien und aus 882 Design-Ausbildungseinrichtungen anziehen, die in 69 verschiedenen Ländern und Regionen beheimatet sind. Das Werk "Borderlines", geschaffen von der jungen tschechischen Künstlerin Hanka Novakova, wurde aus 431 herausragenden Beiträgen der Endausscheidung für die TISDC Gold-Auszeichnung und den Bargeldpreis von 400.000 NT$ auserwählt.

Zur renommierten Jury aus 27 TISDC-Juroren gehörten Vertreter von 15 internationalen Designorganisationen aus unterschiedlichen Disziplinen. Darunter waren auch der für den Oscar nominierte Animationsfilmer Konstantin Bronzit; der Storyboard-Künstler von Pixar, Dreamworks, und Disney sowie aktuelle Leiter von Graphic Subject Matter, Mike Cachuela; der ehemalige MUJI-Designberater und derzeitiges Vorstandsmitglied des Japan Institute of Design Promotion, Fumikazu Masuda; der Preisträger des Hong Kong Designers Association Lifetime Honorary Award, Kan Tai-keung; und der Mitgründer des Grass Jelly Studios und vielseitig talentierte Preisträger von MTV Europe Music, Golden Melody, und der Golden Horse Awards, Muh Chen. Die aktive Beteiligung dieser Fachleute hat den Horizont für die TISDC erweitert und die Veranstaltung als einen der Top-Designwettbewerbe der Welt für Studenten etabliert.

TISDC-Koordinator Apex Lin wies darauf hin, dass die TISDC jetzt der weltweit größte Designwettbewerb für Studenten sei und eine außergewöhnliche Bühne für aufstrebende taiwanesische Talente darstelle, um prominente Designprofis auf dem gesamten Globus zu beeindrucken.

Von der iSee Taiwan Foundation gesponserte spezielle Preiskategorie inspiriert aufstrebende Designstars weltweit, das kulinarische Erbe von Formosa zu unterstützen

Durch seine Förderung von "Kultur, Tourismus und Innovation" setzt sich die iSee Taiwan Foundation regelmäßig dafür ein, Besucher aus aller Welt anzuziehen, um Taiwans einzigartigen Zauber zu erleben und zu genießen. Zu diesen wundervollen Charakteristiken gehört selbstverständlich auch Taiwans berühmtes kulinarisches Erbe und die Kochkunst. Dies war die Idee hinter der Schirmherrschaft der Stiftung für die neue Preiskategorie "Brand Specific" des TISCD: New Tableware Era -- Taiwan Cuisine Cutlery Design [Ein neues Zeitalter für Tischkultur: Der Designpreis für taiwanesisches Besteck]. Die Stiftung will mit der Brand-Specific-Auszeichnung kreative Neuinterpretationen der kulinarischen Tradition von Taiwan inspirieren - mit frischen Ideen und Kreativität, die auf vielfältige weltumspannende Perspektiven zurückgreift.

Die 621 Beiträge zur Brand-Specific-Auszeichnung, eingereicht von Studenten aus Taiwan, Festlandchina, Singapur, Indien, Russland und Israel, erfassten auf fantasievolle Weise unterschiedliche Aspekte des kulinarischen Erbes von Taiwan. Nach einer länger dauernden Diskussion wählten die Jurymitglieder 60 Finalisten für die Kategorie aus und ernannten fünf gemeinsame Gewinner für die Gold-Auszeichnung. Zu diesen Gewinnern gehörten Ying-chun Lin, Wen-cheng Tian, Po-chun Chen, Guang-hong Yao und Ying-chih Wang, alle aus Taiwan und Festlandchina, die für ihre eindeutige "global-trifft-auf-lokal" Herangehensweise an das Design hochgelobt wurden. Don Chen, CEO der iSee Taiwan Foundation, erklärte, er freue sich darauf, dass die Brand-Specific-Auszeichnung die weltweite Wahrnehmung von Taiwans außergewöhnlichem und künstlerischem Erbe verstärkt und die vielfältigen Talente und Fähigkeiten des Kultur- und Kreativbereiches des Landes voranbringt.

iSee Taiwan Foundation und Sayling Wen Cultural & Educational Foundation sind die Sponsoren des Global Talent Design Festival

Die Sayling Wen Cultural & Educational Foundation organisierte das Global Talent Design Festival 2016 zusammen mit der iSee Taiwan Foundation als eine Plattform, die "Bildung, Innovation und Zuwendung" aufbauen und Humanität und eine innovative, warmherzige Gesellschaft weiter kultivieren soll, indem die disziplinübergreifende Idee einer zum Service-Design orientierten Ausbildung gefördert wird.

Um das weltweite Profil der TISDC zu stärken, arbeitete die Sayling Wen Cultural & Educational Foundation mit dem MOE zusammen, um die Beteiligung von 15 internationalen Designorganisationen bei der finalen Jury-Entscheidung und den Preisverleihungen sicherzustellen. Diese 15 Organisationen umfassten die Brno Biennale Association, Good Design Australia, Hong Kong Federation of Design Associations, International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), INDEX: Design to Improve Life, India Design Council, International Poster Biennial in Mexico, Japan Institute of Design Promotion, Korea Ensemble of Contemporary Design, Macau Designers Association, Taiwan Design Center, Thailand Creative & Design Center, South African Bureau of Standards Design Institute, Design Business Chamber Singapore und der Deutsche Rat für Formgebung.

Jeter Her, Vorstandsmitglied und amtierender Hauptgeschäftsführer der Sayling Wen Cultural & Educational Foundation, erklärt, dass es die Zielsetzung der Stiftung sei, das Festival und die damit zusammenhängenden Aktivitäten zu einer effektiven Plattform für die 15 Partner aufzubauen, um einen konstruktiven Dialog zwischen Design-Fachleuten und Wissenschaftlern in Taiwan und international anzustoßen.

Über das 2016 Global Talent Design Festival

In Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium unterstützen die iSee Taiwan Foundation und die Sayling Wen Cultural & Educational Foundation die TISDC auch weiterhin. In diesem Jahr wurde die Unterstützung auf das 2016 Global Talent Design Festival (GTDF) ausgedehnt. Das Festival bietet eine neue und inspirierende Reihe von designrelevanten Aktivitäten, darunter: 1) das International Masters Joint University Forum, zu dem Vertreter wichtiger Designorganisationen aus der ganzen Welt eingeladen werden, um taiwanesische Designstudenten und Lehrende in aktuelle, interaktive Diskussionen einzubinden, die Taiwans dienstleistungsorientierte Stärken hervorheben und fördern, 2) das International VIP Cultural Tour Programm, das Designfachleute, die in Zusammenhang mit dem TISDC Taiwan besuchen, auf thematischen Führungen der taiwanesischen Gesellschaft und Kultur begleitet, und 3) die Industry Joint Reception, bei der die Taiwan innewohnende Eleganz und Schönheit hervorgehoben werden. Sie stellen für die nationale Designbranche unerschöpfliche Quellen der Inspiration dar und sind das Fundament für die laufenden Bestrebungen zur Präsentation und Förderung der Stärken des taiwanesischen Designs vor einem weltweiten Publikum.

Original-Content von: iSee Taiwan Foundation, übermittelt durch news aktuell