Das Mulia, Mulia Resort & Villas von CNN International-Redakteuren zu einem der Hotels mit der weltweit schönsten Strandlage ernannt

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) - Die Redakteure von CNN International haben das Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali, (www.themulia.com/mulia-bali) als eines der Hotels mit der weltweit schönsten Strandlage ("The World's Most Beautiful Beachfront Hotels (http://edition.cnn.com/2016/09/20/hotels/beautiful-beachfront-hotels/index.html)") für 2016 ausgewählt und entsprechend platziert. Von insgesamt 21 der weltweit besten Strandreiseziele wurde das Mulia Bali als das Hotel mit Spitzenstrandlage, das zusätzlich dekadente Hotelzimmer und Annehmlichkeiten bietet, aufgeführt. Diese Anerkennung durch CNN International stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Mulia Bali dar und ergänzt eine Reihe anderer angesehener Auszeichnungen aus aller Welt.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411231

Das Cable News Network (CNN), ein grundlegender Kabel- und Satellitenfernsehkanal mit Sitz in den USA und CNN.com (http://cnn.com/) als Online-Pendant, wurde 1995 gegründet und ist heutzutage der weltweit beliebteste Online-Lieferant von Nachrichten und Informationen.

Seit seiner Inbetriebnahme erhielt das Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali, zahlreiche renommierte Preise. Nachdem Conde Nast Traveler USA das Mulia Bali zum weltweit besten Strandresort 2014 gewählt hat und es ebenfalls kürzlich im Rahmen des Readers' Choice Awards 2015 zu einem der besten Spas der Welt ("Best Spas in the World") gekürt wurde, erhielt das Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua neben vielen anderen renommierten Auszeichnungen durch die Redakteure von Conde Nast auch Anerkennung als eines der beliebtesten Hotels der Welt ("Favorite Hotels in the World") sowie als eines der beliebtesten Strandresorts der Welt ("Favorite Beach Resorts in the World") auf der Conde Nast Traveler USA Gold List 2016.

Das Mulia, Mulia Resort & Villas schmiegt sich an die dramatische Küstenlandschaft von Nusa Dua und sorgt für ein Gefühl der Entspannung, ohne an Eleganz einzubüßen. Von großräumigen und eleganten Suiten bis zu aparten Lounge-Bereichen und Swimmingpools mit Meereslage übertreffen die luxuriösen Unterkünfte vom Mulia wahrhaft alle Erwartungen an Stil, Komfort und Service. Ziehen Sie sich für ein bisschen Erholung an diesen wundervollen Zufluchtsort mit seinem Reichtum an Annehmlichkeiten zurück.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.themulia.com oder kontaktieren Sie uns per Telefon unter +62-361-301-7777.

Informationen zu Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali

Auf diesen drei ultra-luxuriösen Anlagen, die sich an der dramatischen Küste von Nusa Dua über 30 Hektar üppiger Landschaft erstrecken und gemeinsam das Mulia und Mulia Resort & Villas (www.themulia.com) bilden, gibt Stil den Ton an. Die atemberaubenden Resorts sind ein Sinnbild von Extravaganz und Opulenz und verleihen Eleganz eine neue Bedeutung.

Pressekontakt:

Original-Content von: The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali, übermittelt durch news aktuell