Kundeninput trägt zum Ausbau von OGTs Angebot an Cytocell Aquarius® Hämatologie-FISH-Sonden bei

Oxford, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Oxford Gene Technology (http://www.ogt.com/) (OGT), The Molecular Genetics Company, hat heute eine beträchtliche Erweiterung seines bisherigen Angebots an Cytocell Aquarius® Hämatologie-Sonden (http://www.cytocell.com/) für Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (FISH) bekanntgegeben. Dies bestätigt die Position des Unternehmens als Komplettanbieter für hochwertige FISH-Sonden. Diese Neuzugänge konnten dank des kontinuierlichen Engagements für den Einsatz von Kundeneingaben in das Sortiment aufgenommen werden, welches ein entscheidender Faktor für die rasche Entwicklung der neusten forschungsrelevanten Sonden darstellt. Das sind die 14 neuen Sonden:

- CBFB Proximalsonde rot - CSF1R/RPS14 (5q32-q33) Sonde rot - CBFB Distale Sonde grün - EGR1/CDC25C (5q31) Sonde grün - MECOM Sonde rot - TERT (5p15.33) Sonde aquamarinblau - RUNX1 Sonde grün - CUX1 (7q22) Sonde grün - NUP98 Proximalsonde rot - EZH2 (7q36) Sonde rot - NUP98 Distale Sonde grün - Chromosom 7 Alpha Satellite Sonde aquamarinblau - TET2 Sonde rot - USP46 (4q12) Sonde grün

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160909/406091LOGO )

Die neuen kosteneffizienten und qualitätsgeprüften Sonden sind für den Einsatz bei gängigen Probentypen optimiert und werden als vorgemischte, leicht einsetzbare Formeln verkauft, um experimentelle Fehler zu minimieren.

Als weltweit dienstältester Hersteller von FISH-Sonden kann Cytocell im Jahr 2016 auf 25 Jahre Fachwissen und Kundendienst bei der Entwicklung und Produktion von FISH-Produkten zurückblicken. "Unser maßgeschneiderter myProbes-Sondenservice bietet uns die Möglichkeit, fortlaufenden Kundeninput zu erhalten", erklärt Faidra Partheniou, Haematology Product Manager bei OGT. "Das hilft uns sehr dabei, schnell auf Änderungen in der Kundennachfrage zu reagieren, und es hilft den Forschern, indem es ihnen einen ersten Anlaufpunkt für die rasche Entwicklung neuer Sonden bietet. Die letzten Neuzugänge in unserem Sortiment an Cytocell Aquarius sind ein perfektes Beispiel dafür."

OGT bietet außerdem die Möglichkeit, die exakten und benutzerfreundlichen FISH-Sonden im kundeneigenen Labor gratis zu prüfen: Bis zu vier Sonden aus dem umfangreichen Sortiment können kostenlos angefordert werden.

Um mehr über das umfangreiche Angebot an Cytocell FISH-Sonden zu erfahren und Gratis-Proben zu bestellen, besuchen Sie bitte http://www.cytocell.com.

Die Neuzugänge im Cytocell Aquarius® Hämatologie-Sonden-Sortiment sind nur in Nordamerika erhältlich, da noch keine analytspezifischen Reagenzien (ASRs) oder analytische und leistungsbezogene Charakteristika ermittelt werden konnten. CE-geprüfte IVD-Versionen zum Verkauf in Europa sollen folgen.

US: myProbes® - Analyte Specific Reagent. Analytical performance characteristics are not established. ROW: myProbes® - For Research Use Only; Not for Use in Diagnostic Procedures. Cytocell: Some products may not be available in the US

Pressekontakt:

Original-Content von: Oxford Gene Technology, übermittelt durch news aktuell