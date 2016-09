L'Eden By Perrier-Jouët: Eine interaktive Lifestyle-Veranstaltung, die Sie nicht versäumen sollten, kommt nach London

London (ots/PRNewswire) - L'Eden by Perrier-Jouët ist eine umfassende Erfahrung mit einer völlig neuen Vorstellung von Natur und ein unerwarteter Kontrast in der Metropole London.

Vom 16. bis 25. September, während der London Fashion Week und dem London Design Festival, feiert L'Eden by Perrier-Jouët die kreativen Höhepunkte von zwei der größten Kulturwochen mit einer bezaubernden Installation des führenden Designers Noé Duchaufour-Lawrance aus Paris und dem weltweit ersten bioresponsiven Garten von Bompas & Parr.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: http://www.multivu.com/players/uk/7927251-leden-by-perrier-jouet-london/

Das zweigeschossige L'Eden by Perrier-Jouët befindet sich in 147 Wardour Street und ist nach dem exklusiven Eden-Keller in Epernay benannt. Dies ist die Heimatstadt von Maison Perrier-Jouët, wo die seltensten und wertvollsten Champagnes lagern. L'Eden by Perrier-Jouët ist von der Schönheit der Natur inspiriert und der Raum reflektiert den Einfluss des Jugendstils wie bei der kultigen, von Emile Galle 1902 entworfenen Perrier-Jouët Belle Epoque-Flasche.

Am gestrigen Abend (Donnerstag, 15. September) wurde das mit Spannung erwartete L'Eden by Perrier-Jouët eröffnet. VIP-Gäste waren herzlich eingeladen, einen ersten Blick auf die bezaubendste Installation in London zu werfen. Die Lounge im Erdgeschoss wurde vom international angesehenen französischen Designer Noé Duchaufour-Lawrance gestaltet. Neben wunderschönen Stühlen und Tischen hängt eine interaktive Installation, die Natur und Stadt verbindet und einen unerwarteten Kontrast der Ruhe in eine Stadtlandschaft bringt.

L'Eden by Perrier-Jouët befindet sich im Keller. Hier wurden die Gäste in den weltweit ersten, von Bompas & Parr geschaffenen bioresponsiven Garten versetzt, in dem nichts so ist, wie es aussieht, und die Pflanzen jede Ihrer Bewegungen nachahmen... Diese Oase natürlichen Charmes in Kombination mit einer Prise Magie ist einfach einmalig.

Auf der Champagnerparty mit zahlreichen Prominenten stand das internationale Model Naomi Campbell im Rampenlicht hinter den DJ-Decks mit Fat Tony, ein Paar, das sogar die Reichen und Schönen zum Staunen brachte. Arizona Muse, Luke Evans, Erin O'Connor, Roxie Nafousi, Olivia Inge, Kara Rose Marshall und Fredrik Ferrier wurden in der Menge gesichtet und genossen den Perrier-Jouët-Champagner, der den ganzen Abend über reichlich floss.

L'Eden by Perrier-Jouët ist Gastgeber von verschiedenen Veranstaltungen, Diskussionen über Mode, Modeschauen, Perrier-Jouët-Verkostungen und Masterclasses. Verbraucher können L'Eden by Perrier-Jouët am Freitag, dem 23. September, Samstag, dem 24. September und Sonntag, dem 25. September besuchen.

Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie unter http://www.pj.fr/edenLDN

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160914/407565 )

Video:

http://www.multivu.com/players/uk/7927251-leden-by-perrier-jouet-london/

Pressekontakt:

Original-Content von: Maison Perrier-Jouët, übermittelt durch news aktuell