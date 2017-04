Sappis Neoterix(TM) ST ist Preisträger des interzum award: intelligent material & design 2017

Boston (ots/PRNewswire) - Erstes Trägerpapier für natürliche Resistenz gegen Bakterien als bahnbrechendes Material für die Möbelindustrie gewürdigt

Sappi North America, ein führender Produzent und globaler Anbieter von diversifizierten Papier- und Verpackungsprodukten, wurde von der interzum, der Weltleitmesse für Möbelfertigung und Innenausbau, für sein kürzlich eingeführtes Neoterix(TM) ST Trägerpapier mit dem interzum award: intelligent material & design für seine innovativen Impulse im Bereich Papier geehrt.

Die jährlich vergebenen interzum awards zeichnen visionäre Technologien, innovative Materialien und wegweisendes Design in der gesamten Branche aus. Eine aus Fachleuten bestehende Jury ist verantwortlich für die Überprüfung der zukunftsweisenden Produkte der teilnehmenden Unternehmen, besonderes Augenmerk gilt dabei kreativem Design, das den Produkten und Dienstleistungen einen bedeutenden Mehrwert verleiht.

Neoterix(TM) ST ist das Ergebnis aus der Zusammenarbeit mit Sharklet Technologies, Inc. Sappi hatte mit dem Unternehmen im Jahre 2016 eine exklusive, weltweite Lizenzvereinbarung für die Herstellung und den Vertrieb von Casting- und Trägerpapieren und Folien mit der bahnbrechenden Sharklet(TM) Mikrotextur abgeschlossen. Neoterix(TM) ST schafft Oberflächen, die resistent gegen bakterielle Besiedlung und bakterielles Wachstum sind, und zwar ohne den Einsatz von toxischen Zusatzstoffen oder Chemikalien. Das Produkt wurde von fünf Experten für Design und Architektur ausgewählt, die sich in einer Live-Demonstration von seinen Fähigkeiten überzeugen konnten. Zur Jury zählten Dr. Luisa Bocchietto, Architektin und Designerin; Martin Darbyshire, Gründer und CEO von tangerine; Dick Spierenburg, Designer für das Designstudio Spierenburg; Professor Dipl.-Ing. Martin Stosch und Professor Dr. Peter Zec, Initiator und President des Red Dot Award.

"Wir sind selber ganz begeistert von den Fähigkeiten von Neoterix(TM) ST und von daher sehr glücklich über die Anerkennung durch eine derart einflussreiche Organisation", erklärt Tom Collins, Vice President und General Manager Specialties Business bei Sappi North America. "Die über Sappis Trägerpapiere erstellten Texturen finden sich überall im täglichen Leben und erstrecken sich auf so gut wie wie jede Art von Oberflächenbeschaffung einschließlich Möbel und Laminate. Neoterix(TM) ST hat das Potenzial, sich in erheblichem Maße positiv auf die Gesundheit und Sicherheit unserer heimischen Umfelder und Büroumgebungen auszuwirken, und wir hoffen, dass diese Auszeichnung Designer, Modellierer und Hersteller dazu inspirieren wird, dies in ihren Designs mit leistungsfähiger Funktionalität zu verknüpfen".

Mehr zu Neoterix(TM) ST, und wie das Material das bakterielle Wachstum auf Oberflächen hemmt, um das Risiko von Infektionen zu reduzieren, können Sie bei Sappi erfahren. Besuchen Sie uns auf der interzum in Köln, Deutschland, vom 16. - 19. Mai am Messestand #C075, oder nehmen Sie per E-Mail unter neoterix@sappi.com Kontakt mit uns auf.

Informationen zu Sappi North America

Sappi North America mit Hauptsitz in Boston ist ein Marktführer für die Verarbeitung von Holzfasern zu erstklassigen Produkten, die von Kunden auf der ganzen Welt verlangt werden. Der Erfolg unserer vier diversifizierten Geschäftsfelder - hochwertige gestrichene Druckpapiere (Coated Printing Papers), Spezialzellstoff (Specialised Cellulose), Trägerpapiere (Release Papers) und Spezialverpackungen (Specialty Packaging) - fundiert auf einer intensiven Kundenbindung, hervorragenden Mitarbeitern und vorzüglichen Fähigkeiten, Produkten und Dienstleistungen. Unsere hochwertigen Gestrichenen Druckpapiere, zu denen McCoy, Opus, Somerset und Flo zählen, dienen als zentrale Beschaffungsquelle für Premium-Zeitschriften, Kataloge, Bücher und qualitativ hochwertige Print-Werbung. Wir sind der führende Hersteller von Spezialzellstoff, der in einem breiten Spektrum von Produkten wie Textilfasern und Haushaltsartikeln eingesetzt wird, und wir sind einer der weltweit wichtigsten Anbieter von Trägerpapieren mit unseren Produktlinien Ultracast, PolyEX, Classics und Neoterix für die Branchen Automobile, Mode und veredelte Folien. Unsere Produkte zur Spezialverpackung wie LusterPrint und LusterCote sind in der Lebensmittelverpackungs- und Etikettenindustrie als wichtige Bereicherung unerlässlich. Kunden vertrauen auf Sappi, denn wir bieten umfassende technische, betriebliche und marktorientierte Fachkenntnisse, stellen Produkte und Dienstleistungen bereit, die in konsistent hoher Qualität zuverlässig geliefert werden, und wir zeichnen uns durch eine fortschrittliche und wettbewerbsfähige Angebotspalette und Innovationsgeist aus.

Sappi North America ist eine Tochtergesellschaft von Sappi Limited (JSE), einem globalen Konzern mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, der mehr als 12.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern unterhält Betriebsstandorte auf drei Kontinenten in sieben Ländern und verfügt über eine Kundenbasis in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen zu Sappi finden Sie unter: www.sappi.com.

Informationen zu Sharklet Technologies

Sharklet Technologies ist ein Biotechnologie-Unternehmen und entwickelt Oberflächentechnologien, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmen, damit die Welt zu einem gesünderen, umweltfreundlicheren und besseren Ort wird. Inspiriert von den antimikrobiellen Eigenschaften von Haifischhaut, entwickelte das Unternehmen seine Kerntechnologie Sharklet® - die weltweit erste Mikrotextur, die zur Bekämpfung von Bakterien konzipiert wurde, unter anderem hemmt sie Staphylokokken, MRSA, VRE, E. coli und eine Reihe weiterer. Sharklet® eignet sich für Umgebungen im Handel, Gesundheitswesen, Nahrungsmittelgewerbe und für Labors, d. h. überall dort, wo Bakterienhemmung zum Schutz der Gesundheit des Menschen gefragt ist. Das Unternehmen ist im Bioscience Park Center niedergelassen, einem Gründerzentrum im Fitzsimons Life Science District in Nachbarschaft zum renommierten Anschutz Medical Campus in Aurora, Colorado. Weitere Informationen zu Sharklet finden Sie unter: www.sharklet.com.

