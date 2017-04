Liquidität für den Mittelstand: MASTERTRADING bietet innovative und bankenunabhängige Finanzierungslösungen

Starnberg (ots) -

- Lösung von MASTERTRADING als Alternative zum klassischen Factoring setzt bereits beim Einkauf an - MASTERTRADING unabhängiger Partner des Mittelstands

Factoring ist ein etabliertes Instrument, um Liquidität und Working Capital zu optimieren. Auf der Beschaffungsseite steht Reverse Factoring zur Verfügung. Beide Instrumente sind beim derzeitigen Zinsniveau preislich attraktiv - aber bieten sie nur Vorteile? Viele Händler stört die Andienungspflicht: hier werden auch Forderungen mir Gebühren belegt, die ohnehin risikolos und zeitnah beglichen worden wären. Dem "Reverse Factoring" geht ein relativ umfangreiches "Onboarding" des Lieferanten voran. Dies schließt die flexible Anwendung auf multiple Lieferantenbeziehungen aus.

Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für jede Situation

Eine Neuerung am Markt ist das Angebot von MASTERTRADING aus Starnberg: Wie bei den Factoring-Produkten werden mittelständische Unternehmen im Working Capital unterstützt. Aber bereits beginnend mit dem Einkauf: MASTERTRADING kauft die Waren "für" den Händler beim Lieferanten ein und räumt dem Händler dann ein Zahlungsziel für den Weiterverkauf ein. Dies bringt dem Händler spezifische Vorteile: Skonti- und Mengenrabatte können neu verhandelt werden. Entscheidend ist, dass die Lösung ganz flexibel nur auf diejenigen Bestellungen angewendet wird, bei denen sich dies auch lohnt. Die Lösung von MASTERTRADING ist wesentlich individueller und rascher anwendbar als das (Reverse)-Factoring. Der Händler kann darüber hinaus seine bestehenden Factoring-Lösungen für seine Forderungen aus Warenabsatz beibehalten.

MASTERTRADING: Fintech-Unternehmen für Working Capital-Optimierung

Das Angebot Finanzierungsspezialisten richtet sich an Händler und Produzenten, die einen kontinuierlichen Unterstützungsbedarf im Einkauf von 1,0 bis 15 EUR Mio. haben. Somit liegt die Zielgruppe in der Regel bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 EUR Mio. "Die Prozesse bei uns sind ausgesprochen technologiegetrieben, damit zählt MASTERTRADING durchaus zu den Fintech-Unternehmen. Dennoch ist die Abgrenzung zum Wettbewerb in der Fintech-Szene klar: Es geht bei uns nicht um Liquiditätsvermittlung an Gewerbetreibende. Vielmehr etabliert sich MASTERTRADING als herstellerunabhängiger Partner des Mittelstandes auf Augenhöhe.

Ein gegenwärtig zumindest in der DACH-Region einzigartiges Angebot", sagt Christian Mangold, der als Mitglied der Geschäftsleitung das Geschäft der Masterpayment AG mit innovativen Einkaufs-, Lager- und Absatzlösungen unter der Marke MASTERTRADING betreut. Masterpayment gehört zur NASDAQ-notierten NET1 Gruppe, einem Unternehmen mit mehr als 5.500 Mitarbeitern und über 590 USD Mio. Jahresumsatz.

Über Mastertrading

MASTERTRADING ist der erste hersteller- und bankenunabhängige, pan-europäische Anbieter von alternativer Einkaufs- und Absatzfinanzierung für den Mittelstand.

MASTERTRADING hilft Unternehmen dabei, Working Capital als strategischen Wettbewerbsvorteil einzusetzen. Transparente Business Cases forcieren die Expansion durch eine höhere unternehmerische Flexibilität.

MASTERTRADING ist ein Geschäftsbereich der Masterpayment AG und damit ein Teil der NASDAQ-notierten NET1 Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Payment Lösungen & Finanztechnologien.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.mastertrading.one

