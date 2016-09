GrayMeta wird in Microsoft Azure eingebunden

Agoura Hills, Kalifornien, und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Experte im Bereich Metadata Mining stellt neue Technologien auf der IBC 2016 vor und wird dort seine Kooperation mit Microsoft Azure für Sendeanstalten und Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche vorführen

IBC 2016 -- GrayMeta, ein führender Anbieter von Metadatenlösungen für Rechteinhaber von Inhalten, hat die Integration seiner Technologien in Microsoft Azure angekündigt, die dazu führen soll, dass Anwender in sämtlichen Microsoft-Office-Produkten, inklusive der in ihren Netzwerken festgehaltenen E-Mails, Inhalte leichter suchen und finden können. GrayMeta wird seine einzigartigen Metadatentechnologien, die auf Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche und Sendeanstalten zugeschnitten sind, auf der vom 9. bis 13. September in Amsterdam stattfindenden IBC an Stand 7.J01 sowie am Microsoft-Stand in Halle 15 vorführen.

Das auf der NAB 2016 offiziell vorgestellte MetaFarm(TM) von GrayMeta ist eine automatisierte Managementplattform zur Metadatenextraktion, die Unternehmen einen Mehrwert verschafft, indem sie Anwendern einen leichten und benutzerfreundlichen Zugriff auf versteckte, an jedweden Inhalt angehängte Metadaten ermöglicht. Durch die Verwendung kognitiver Rechentechnologien erlaubt es MetaFarm(TM)Anwendern, innerhalb von Sekunden jeden Aktivposten aufzuspüren, und gibt ihnen die Möglichkeit, sämtliche Aktiva zu Geld zu machen - sogar diejenigen, von denen die Kunden gar nicht wissen, dass es sie gibt.. Nutzer können in ihren Systemen mit den Begriffen nach Dateien suchen, die ihnen selbst geläufig sind. Das umfasst Schlüsselphrasen, Gesichter, Logos - ja, selbst Gefühle, wie Ärger, Glück oder Trauer und viele mehr.

Tim Stockhaus, CEO von GrayMeta, sagte: "Die Verwendung von Microsoft Azure bietet ein erweitertes Werkzeugset für die Suche. Indem wir Metadaten und maschinelles Lernen zusammenbringen, werden Nutzer jetzt die Erfahrung einer unvergleichlichen Produktivität machen können, und Mitarbeiter können sich in der gewonnen Zeit voll auf das Geschäftswachstum konzentrieren. In dem Maße, in dem sich Technologien beim maschinellen Lernen rasch weiter entwickeln, kommen auch ständig neue Kapazitäten bei der Produktivität und gut ausgebaute Wege, auf denen sich diese ausbreiten kann, hinzu.

"Ich freue mich auch, bekannt geben zu dürfen, dass mit Josh Wiggins ein Urgestein aus der Medienbranche als Chief Revenue Officer zu GrayMeta gestoßen ist, um bei der Vergrößerung des Kundenstamms, beim Vertrieb, beim Ausbau von Partnerschaften und beim Erfolg für unsere Kunden zu helfen, und das über sämtliche unserer Schlüsselmärkte hinweg, was Medien und Unterhaltung, Strafverfolgungsbehörden und Gesundheitswesen umfasst."

Josh Wiggins, Chief Revenue Officer von GrayMeta, sagte: "Es ist toll, zu GrayMeta zu einem Zeitpunkt zu kommen, an dem es bereits eine starke Plattform zu Lösung der Herausforderungen in der Branche im Bereich Metadaten entwickelt hat. Anbieter von Inhalten benötigen immer stärker ausgereifte Techniken für die Metadaten, um sicherzustellen, dass Ergebnisse rasch und konsistent gesucht und aufgedeckt werden können. Das gilt, zumal es deutlich geworden ist, dass schlechte Planung und Ausführung bei den Metadaten die Umsatzchancen verschlechtern können. GrayMeta gilt auf diesem Gebiet als führend und ich freue mich sehr darauf, dass ich Kunden dabei helfen darf, moderne Metadatenlösungen einzuführen, die für nachweisbare Resultate bei der Rendite sorgen. Mithilfe von Microsoft Azure können wir umgehend die Probleme der Kunden mit ihren Daten und in ihrem Unternehmen lösen, indem wir die Größe der Cloud zusammen mit unseren Partner nutzen."

GrayMeta wird im Laufe der nächsten Monate auf einer Reihe von Schlüsselveranstaltungen zur Cloud und zur Datenverarbeitung vertreten sein. Darunter:

- IBC www.ibc.org - Microsoft Ignite www.ignite.microsoft.com - MESA HITS www.hollywooditsociety.com - NAB NY www.nabshowny.com

Um ein Treffen auf der IBC 2016 zu vereinbaren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an sales@graymeta.com oder besuchen Sie den Microsoft-Stand in Halle 15.

Über GrayMeta

GrayMeta ist ein Unternehmen, dass für bahnbrechende Neuerungen im Bereich Big Data steht. Die Firma sorgt für die automatisierte Erhebung von Metadaten und repräsentiert eine neue Denkrichtung bei der Gewinnung von Metadaten in sämtlichen Unternehmensbereichen. Die von MetaFarm vorangetriebenen, innovativen Lösungen von GrayMeta bieten die Freiheit, Metadaten zu gewinnen, zu speichern, zu aktualisieren und sinnvoll zu verknüpfen - damit sie leichter und über mehr Anwendungen hinweg zu durchsuchen sind und Informationen in wertvolle Daten verwandelt werden.

