LERRI Solar gibt internationale Expansionpläne bekannt

Shanghai (ots/PRNewswire) - LERRI Solar, ein weltweit führender Hersteller von monokristallinen Solarmodulen mit Hauptsitz in Xi'an, China, gab heute eine neue Initiative zur Stärkung seines Einflussbereichs bekannt, um die Wertschätzung von Monomodulen international zu erhöhen. Derzeit mit den Themen Technik und Finanzbarkeit auf Rundreise durch Japan, Indien, die USA, GB, Australien, Thailand, Abu Dhabi und Südafrika führt LERRI Solar die neuesten Monoprodukte des Unternehmens für den Markt vor Ort vor und erläutert auch seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

LERRI Solars Wertangebot beruht auf dem Wert des Moduls für den Entwickler, den EPC und, an erster Stelle, den Eigentümer/Investor. Die technische Strategie von LERRI Solar ist die Zusammenstellung und der Einbau von hoch effizienten monokristallinen Siliziumzellen in Hochleistungsmodule von langer Lebensdauer, bei der proprietäre Fertigungstechniken zum Einsatz kommen, die die Fertigungskosten und die nivellierten Energiekosten von Strom aus Sonnenlicht reduzieren.

"Zusätzlich zur Erweiterung unserer Werke in Indien und Malaysia haben wir soeben Zweigstellen in Tokio, Frankfurt und San José eröffnet. Mit diesen neuen internationalen Niederlassungen bringen wir das Unternehmen nach vorn, damit es zu einem wahrlich globalen Branchenführer der Solarenergie wird," sagte Richard For, Leiter des internationalen Geschäftszweigs von LERRI Solar.

Bevorstehende Events der informativen Rundreise: 7. - 9. September PV SYSTEM OSAKA Stand: 37-2.

7. - 9..September Renewable Energy India 2016 Neu-Delhi, Indien Stand: 5.101

12. - 15. September Solar Power International Las Vegas, Nevada, USA Stand: 2017

4. - 6. Oktober Solar Energy UK NEC Birmingham Stand: A20

18. - 19. Oktober Solar Ireland Conference

Dublin, Irland

29. -30. November Solar Energy South East Asia Conference

Bangkok, Thailand

Informationen zu LERRI Solar

LERRI Solar ist ein weltweit führender Hersteller von hoch effizienten monokristallinen Solarzellen und -modulen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und anschließend 2014 von der Longi Group übernommen. Longi Group (SH601012) ist der weltweit größte Anbieter von monokristallinen Siliziumscheiben und verfügt über Vermögenswerte von insgesamt mehr als 1,89 Milliarden USD (bis zum 2. Quartal 2016). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Xi'an und Niederlassungen in Japan, Europa, Nordamerika, Indien und Malaysia.

Mit der fortschrittlichen Technologie und der langjährigen Erfahrung der Longi Group im Bereich des monokristallinen Silizium war LERRI Solar in der Lage, 2015 einen Produktumfang von 760 MW zu liefern, und hat im ersten Halbjahr 2016 bereits 923 MW ausgeliefert.

LERRI Solar ist dank einer starken Zielsetzung auf F&E, Produktion, Vertrieb und Marketing von monokristallinen Siliziumprodukten bemüht, die besten LCOE-Lösungen anzubieten sowie die Implementierung von monokristalliner Technik weltweit zu fördern.

Website: LERRI.com (http://www.lerri.com/)

