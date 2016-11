Datumate kündigt spezifische Lösungen für Vermessungs-, Bau- und Infrastrukturunternehmen an

Yoqneam, Israel (ots/PRNewswire) - Einführung eines erweiterten Angebots an Software, Apps und Drohnen zur Produktivitätssteigerung und Einsparung von Betriebskosten

Datumate (http://www.datumate.com/) erweitert sein Portfolio an Fotogrammetrie-Software und Drohnen-Apps zur gezielten Deckung der Anforderungen von Bau-, Vermessungs- und Infrastrukturunternehmen weltweit. Die Komplettlösung für Vermessungsarbeiten beinhaltet professionelle Bildgebungs- und Mapping-Tools für die schnelle Aufstellung eines automatisierten Flugplans und ein geo-referenziertes 3D-Bildebenen-Modell sowie detaillierte Visualisierung und Analytik des zu vermessenen Ortes.

Nach der Lancierung der DJI-Datumate Site Survey Solution, einem Bündel von DJI Drone, der Tablet-App DatuFly(TM) und der 3D-Fotogrammetrie-Software DatuGram(TM) erweitert das Unternehmen sein Angebot mit der Einführung neuer Fotogrammetrie-Lösungen und einer DatuFly(TM)-App für Android-Tablets. Neben dem einzigartigen Bildebenen-3D-Modell, das Messungen und Zeichnen direkt auf die Bilder ermöglicht, stellt Datumate die Generation einer Dense Point Cloud und Ortho-Foto-Funktionen vor.

Die neue Fotogrammetrie-Suite von Datumate enthält jetzt spezifische Angebote für verschiedene Märkte:

- DatuSurvey(TM) Professional (ehemals DatuGram(TM) 3D) ist eine Software spezifisch für Vermesser, die Luft- und Bodenbilder in hochpräzise, georeferenzierte 2D-Karten und 3D-Modelle umwandelt. - DatuSurvey(TM) Enterprise richtet sich an fortgeschrittene Vermesser, die höchste Genauigkeit mit den zusätzlichen Möglichkeiten, Ortho-Foto-Bilder zu erzeugen und mit Dense Point Clouds zu arbeiten, erfordern. - DatuSite (TM) richtet sich an das Bauwesen (Infrastrukturarbeitsfortschritt/Endzustandsdarstellung, Mengenberechnungen usw.), Architekten (Fassaden), Inspektoren und andere Nutzer, die 3D-Modelle erzeugen müssen.

Im Rahmen der globalen Angebotsexpansion ist jetzt die Datumate-Fotogrammetrie-Software-Suite auf Chinesisch erhältlich.

"Datumate wird die Automatisierung durch die Digitalisierung der gesamten Feld-zum-Plan-Verfahren in einer Vielzahl von Tiefbau- und Inspektionsprojekten erhöhen", sagte Itay Segev, VP Product and Strategy von Datumate. "Unsere neuen Angebote steigern zudem die Produktivität am Vermessungsort und im Büro und sparen Betriebskosten durch segmentorientierte Speziallösungen ein." Im Rahmen unserer globalen Expansion haben wir auch eine chinesische Version sowie eine Android-Tablet-Unterstützung eingeführt."

Über Datumate

Datumate revolutioniert den Feld-zum-Plan-Verfahren in den Bau-, Vermessungs-, Infrastruktur- und Inspektionsmärkten mit vollautomatisierten, hochpräzisen, kostengünstigen und sicheren Tools. Datumate nutzt hochmoderne Bildverarbeitungsverfahren sowie fortschrittliche Drohnen- und Kameratechnologien, die zu einer entscheidenden Reduzierung der Zeit führen, die Vermessungsteams im Feld verbringen, die Prüfungen zum Baufortschritt beschleunigen und die Dauer von Infrastrukturinspektionen verkürzen, während sie gleichzeitig eine gutachtengerechte Präzision aufrechterhalten.

Die intuitiven, einfachen und automatisierten Lösungen von Datumate steigern bereits die Produktivität der Außen- und Innendienstmitarbeiter, indem sie Arbeitszeit in Tiefbau- und Inspektionsprojekten für Straßen, Kreuzungen, Hügelmassen, Topografie, Rohrleitungen, Industrieanlagen, Brücken, Immobilienproben, Baufassaden, Schienenwegen, Versorgungsinfrastrukturen und andere Vorhaben einsparen.

Die Kernkompetenz von Datumate ist fest in einem Team aus erfahrenen Bau- und Vermessungsspezialisten verwurzelt. Die Fotogrammetrie-Software für den Nahbereich von Datumate wurde als "innovativstes GeoForm-Produkt ausgezeichnet.

