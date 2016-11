NastyDress testet mobile App auf Kompatibilität mit mobilen Geräten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die mobile App von NastyDress, die das Einkaufserlebnis so bequem wie möglich macht, befindet sich derzeit in der Testphase.

NastyDress ist ein aufstrebender E-Commerce-Shop, der trendige Mode zu günstigen Preisen anbietet. Der E-Commerce-Shop sucht ununterbrochen nach den aktuellsten Styles für seine Kunden. NastyDress hat jüngst erklärt, dass man eine mobile App in der Entwicklung hat, die schon bald über App-Stores angeboten werden soll. Die App befindet sich derzeit in der letzten Testphase.

NastyDress hat ein größeres Angebot an preisgünstiger Mode und Accessoires als viele seiner Mitbewerber. Die meisten Einkäufe werden auf Mobilgeräten getätigt, weshalb das Unternehmen entschieden hat, eine bequeme App für seine Kunden bereitzustellen.

"Heute werden mobile Apps in der E-Commerce-Landschaft von vielen Kunden verlangt. Eigentlich war unsere mobile App schon zur Einführung bereit, aber dann haben unsere Tester noch ein paar Fehler gefunden, die korrigiert werden mussten. Die App befindet sich jedenfalls in der letzten Entwicklungsphase und wird gerade auf verschiedenen Plattformen getestet. Die App wird schon bald erhältlich sein, und wir werden den Start entsprechend ankündigen", sagte Sara Lau, leitende Marketingangestellte NastyDress.

Nach ihren Worten ist die Betaversion der mobilen App bereits jetzt erhältlich. Die Vollversion gibt es ab dem 17. November dieses Jahres. Die App ist die dritte in der Reihe, nachdem die Schwestern-Websites DressLily (http://www.dresslily.com/) and Rosewholesale (http://www.rosewholesale.com/) ihre Apps bereits am 8. November dieses Jahres vorgestellt haben. Twinkledeals, eine weitere Schwestern-Website, auf der es Mode, Accessoires und Schmuck zu kaufen gibt, hat bereits im September eine App herausgebracht.

"Der mobile Handel wächst rasant. In diesem Jahr lag der Anteil von Mobiltelefonen und Tablets beim Online-Shopping bei über 50 %. Wir bei NastyDress sind uns dessen bewusst, weshalb wir eng mit den Entwicklern von DressLily zusammengearbeitet haben. Die DressLily App hat über 80 % positive Bewertungen im Apple App Store, und das motiviert uns. Kunden, die mit unserer App einkaufen, können sich über hohe Rabatte und Sonderangebote freuen", fügte Lau hinzu.

