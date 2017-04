Cloudscene stellt in seiner vierteljährlichen Rangliste die führenden Betreiber von Rechenzentren vor

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Cloudscene, das weltweit größte Verzeichnis von Colocation-Rechenzentren, Cloud-Serviceanbietern und Netzwerk-Fabrics, veröffentlicht jetzt alle drei Monate eine Rangliste der zehn führenden Rechenzentrumsbetreiber in Nordamerika, EMEA, Ozeanien und Asien.

Die neuen Ranglistenpositionen wurden aufgrund der steigenden Nachfrage nach mehr Transparenz und unabhängigen Daten eingeführt, welche die wichtigsten Colocation-Serviceanbieter der Welt vergleichen.

Der Technologie-Multiunternehmer und Gründer von Cloudscene, Bevan Slattery, erklärte: "Wir leben in einer sich sehr schnell bewegenden Welt, in der man erwartet, dass Informationen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Vor Cloudscene war dies nicht der Fall, wenn es darum ging, ein Colocation-Rechenzentrum zu finden.

Wir reagieren jetzt auf die Marktnachfrage nach neutralen und unabhängigen Daten, die bei der Gewichtung von Rechenzentrumsbetreibern in den wichtigen Colocation-Regionen helfen", sagte Bevan.

Die führenden Rechenzentrumsbetreiber werden aus einem Pool von über 4,900 Dienstleistern ausgewählt, die in Cloudscene aufgeführt sind. Die Gesamtauswertung erfolgt mithilfe von Dichte (Anzahl der Anlagen) und Konnektivität (Anzahl der PoPs), anhand derer die Rangfolge bestimmt wird.

Die Ergebnisse des Q1 2017 sind wie folgt:

Nordamerika EMEA 1. Equinix 1. Equinix 2. Digital Realty 2. Interxion 3. CoreSite 3. Telehouse 4. Zayo 4. Digital Realty 5. CenturyLink 5. Global Switch 6. Level 3 Communications 6. Level 3 Communications 7. TierPoint 7. Nikhef 8. Verizon 8. Colt Technology Services 9. Cologix 9. Orange Business Services 10. 365 Data Centers 10. NXData Ozeanien Asien 1. Equinix 1. Equinix 2. NextDC 2. SUNeVision (iAdvantage) 3. Vocus Communications 3 NTT Communications 4. AAPT 4. Global Switch 5. Global Switch 5. Netmagic Solutions 6. PIPE Networks 6. GPX Global Systems 7. Datacom 7. Tata Communications 8. Metronode 8. AIMS Data Centre 9. iseek 9. PCCW 10. Data Centre Limited 10. CenterServ

Equinix hat sich als ein weltweit führender Rechenzentrumsbetreiber herausgestellt, der in allen vier Ranglisten die erste Position einnimmt. Global Switch weist ebenfalls eine starke Leistung auf und hat sich in drei der Regionen unter die Top Fünf positioniert.

In der Rangliste dieses Quartals konzentrierte sich der Verteilung der Konnektivität auf Nordamerika und EMEA. Von den 14.000+ PoPs, die von den Rechenzentrumsbetreibern verwaltet werden, befanden sich 41,6 % der PoPs in Nordamerika, 40,4 in EMEA, 9,5 % in Asien und 8,5 % in Ozeanien.

Insgesamt wurden 33 Unternehmen in diese erste Rangliste aufgenommen, von denen 55 % an Börsen notieren. Diese Zahl erreicht in Nordamerika 70 % und geht in Asien auf 40 % zurück.

Weitere Analysen, Grafiken und die vollständigen Daten der Q1 2017 Rangliste von Cloudscene finden Sie unter www.cloudscene.com/news

In diesem Monat wird Cloudscene ebenfalls exklusive Cloud On-Ramp-Daten veröffentlichen, die Einblicke in die von Colocation-Rechenzentren in der Welt angebotenen privaten und direkten Verbindungen bieten.

Klicken Sie hier, um die Infografik in Originalgröße herunterzuladen.

Über Cloudscene:

Cloudscene ist das weltweit größte Verzeichnis von Colocation-Rechenzentren, Cloud-Serviceanbietern und Netzwerk-Fabrics. Cloudscene wurde vom Technologieunternehmer Bevan Slattery gegründet und bietet Unterstützung bei der Auswahl von Colocation-, IaaS-, Cloud- und Internet- Serviceanbietern www.cloudscene.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Cloudscene, übermittelt durch news aktuell