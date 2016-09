Den Haag feiert das größte Fest für Frieden der Niederlande

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - 21.-25. September: Just Peace Festival für Frieden und Gerechtigkeit

Von Mittwoch, dem 21. September bis Sonntag, den 25. September, wird es in Den Haag rund um Frieden und Gerechtigkeit gehen. Für fünf Tage wird die Stadt mit dem Just Peace Festival den Fokus auf den "Internationalen Tag des Friedens" der Vereinten Nationen am 21. September legen. Mit mehr als 40 Aktivitäten ist das Just Peace Festival das größte Friedensfestival der Niederlande.

Über 40 Friedensaktivitäten

Das fünftägige Festivalprogramm besteht aus einem Mix aus Musik, darstellenden Künsten, Museumsaktivitäten, Debatten und Sport. Unter anderem können die Besucher am Peace Walk teilnehmen, einen Einblick in internationale Organisationen gewinnen und an zahlreichen Aktivitäten während "Peace in the Park" teilnehmen. Es wird auch zahlreiche Aktivitäten für Kinder geben.

Einige der verfügbaren Aktivitäten:

Peace Walk

Während des Peace Walk am Samstag, dem 24. September, laufen die Teilnehmer entlang historischer Monumente und Stätten rund um den Friedenspalast. Es gibt verschiedene Strecken, eingeschlossen einem 1,5 Kilometer langen Lauf für Kinder und einen 5 bzw. 10 Kilometer langen Lauf für Erwachsene.

Internationaler Tag der offenen Tür

Den Haag hat über 240 internationale Organisationen. Viele von Ihnen öffnen Ihre Türen für die Öffentlichkeit am Sonntag, dem 25. September, während des Internationalen Tags der offenen Tür in Den Haag. Unter anderem können Besucher einen Blick hinter die Szenen des Jugoslawien-Tribunals, Unicef, werfen, sowie in die Gerichtssäle im Friedenspalast.

Peace in the Park

Am Sonntag, dem 25. September, findet auch das Festival "Peace in the Park" statt: Im Palastgarten wird der Fokus auf Musik, Geschichten und anderen Aktivitäten liegen. Das Festival zielt darauf ab, den Besuchern Frieden und Gerechtigkeit nahe zu bringen, um sie auf Basis dessen anzuregen, aktiv zu werden.

Für das gesamte Programm und weitere Informationen: http://www.justpeacethehague.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: Den Haag Marketing, übermittelt durch news aktuell