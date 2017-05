Diebold Nixdorf veröffentlicht Finanzergebnisse des ersten Quartals 2017

North Canton, Ohio (ots/PRNewswire) - Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) veröffentlichte heute die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2017. Eine vollständige Pressemitteilung, sowie weitere Dokumente mit Umsätzen finden Sie im Bereich der Investorbeziehungen der Website von Diebold Nixdorf unter:http://www.dieboldnixdorf.com/earnings

Wie bereits bekannt gegeben, werden Andy W. Mattes, Präsident und Geschäftsführer von Diebold Nixdorf, und Christopher A. Chapman, leitender Vizepräsident und Finanzvorstand, bei einer Telefonkonferenz heute um 08:30 Uhr (US-Ostküstenzeit) die finanzielle Performance des Unternehmens erörtern. Zugriff auf Präsentation und Telefonkonferenz besteht unter http://www.dieboldnixdorf.com/earnings. Eine Aufzeichnung des Gesprächs wird außerdem die nächsten drei Monate im Bereich Investorbeziehungen der Website von Diebold Nixdorf verfügbar sein.

Über Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf Incorporated (NYSE: DBD) ist ein führender Anbieter auf dem Weltmarkt für im Handel eingesetzte Verbundsysteme, die von Millionen Kunden täglich in Bankwesen und Einzelhandel genutzt werden. Seine über Software definierten Lösungen bilden die Brücke zur bequemen, sicheren und effizienten Abwicklung von Geld- und Kaufgeschäften zwischen der realen und der digitalen Welt. Als Innovationspartner für nahezu alle der 100 führenden Finanzinstitute und die Mehrheit der 25 weltgrößten Einzelhandelsunternehmen bietet Diebold Nixdorf beispiellose Dienstleistungen und Technik, die in der von Veränderungen geprägten und nie still stehenden Konsumlandschaft von grundlegender Bedeutung sind.

Diebold Nixdorf ist weltweit mit ca. 24.000 Mitarbeitern in mehr als 130 Ländern präsent. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn (Deutschland). Unter www.DieboldNixdorf.com erhalten Sie weitere Informationen.

