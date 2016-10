Rosegal führt sicheres Bezahlsystem ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Rosegal-Kunden können jetzt einfacher und sicherer bezahlen

Rosegal ist ein bei Kunden und Mitbewerbern anerkannter Modeshop im E-Commerce-Nischenmarkt. Rosegal will für seine Kunden das beste Erlebnis beim Online-Shopping sicherstellen und führt dazu ein sicheres Bezahlsystem ein. Heute hat Rosegal vorgestellt, wie man die Kundensicherheit verbessern will.

PayPal ist eine der sichersten Bezahlmethoden, sowohl für Rosegal als auch für seine Kunden. PayPal ist eine der vertrauenswürdigsten, sichersten Bezahlmethoden für das Online-Shopping weltweit. Viele Kunden sind sogar der Meinung, dass es nirgendwo mehr Sicherheit beim Online-Shopping gibt. Zudem können PayPal-Nutzer auch mit PayPal-Kredit und sogar in Raten zahlen.

Wenn man kein PayPal-Konto eröffnen möchte, kann man auch direkt per Kreditkarte bezahlen. Rosegal hat damit ein sicheres Bezahlsystem eingeführt, und Kunden können darauf vertrauen, dass ihre Daten sicher sind. Unter anderem werden derzeit die Kreditkarten MasterCard, Visa, American Express, Discover, JCB und Diners Club akzeptiert. Rosegal plant weitere Kreditkartenarten zu akzeptieren, sobald diese erhältlich sind.

In manchen Ländern wird eine lokale Bezahlmethode bevorzugt. Hierbei fallen in der Regel niedrigere Gebühren an. So können beispielsweise Kunden in Brasilien mit Boleto Bancario bezahlen, was aufgrund des hohen Import- und Exportvolumens in Brasilien für Unternehmen außerhalb des Landes oft die Kreditkartengebühren reduziert. Dies ist derzeit die einzige von Rosegal akzeptierte lokale Bezahlmethode. Rosegal plant aber bei steigender Nachfrage seine lokale Bezahlmethoden zu erweitern. In naher Zukunft will Rosegal Transaktionen von den folgenden lokalen Bezahldienstleistern akzeptieren: Cashu, akzeptiert von Kunden im Nahen Osten und in Nordamerika, Webmoney oder Qiwi für Kunden aus Russland, Ideal für die Niederlande und Softbanking für Europa.

Und schließlich können Kunden, die keine Karte besitzen oder nicht gern online bezahlen, per Western Union oder Eilüberweisung bezahlen. Rosegal stellt dabei sicher, dass bei Nutzung dieser Bezahlmethode das Geld bei der Transaktionsabwicklung auf dem korrekten Kundenkonto eingeht. Weitere Informationen zu diesen Sites finden Sie unter SammyDress (http://www.sammydress.com/) und Zaful (http://www.zaful.com/).

