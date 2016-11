Mit der Guangdong Southern Finance and Economics Omnimedia Group wurde in Guangdong Chinas erster Omnimedia-Konzern gegründet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 17. November fand in Guangzhou die feierliche Vorstellungsveranstaltung für die Guangdong Southern Finance and Economics Omnimedia Group statt, die gleichzeitig den offiziellen Start des ersten chinesischen Omnimedia-Konzerns markierte.

Offiziellen Berichten zufolge, integriert die neu gegründete Guangdong Southern Finance and Economics Omnimedia Group erstklassige Finanz- und Wirtschaftsnachrichtendienste und nutzt die Produktionsstätten der Nanfang Media Group sowie der Guangdong Radio and Television Station. Mit einer Strategie, die sämtliche Medienkanäle, Medienanstalten und Formate umfasst, versteht der Konzern die Bereiche "Medien", "Informationen" und "Transaktionen" als seine Kerngeschäftsfelder und wird danach streben, sich hin zu einem Vorbild für den Wandel der Medienlandschaft zu entwickeln.

Die Gründung des Konzern, so war zu erfahren, soll nicht nur der strategischen Aufstellung für eine Vereinheitlichung der Medien dienen, sondern sie ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu einer Strategie für die Medien, die dem Land dienen, für die Sicherheit der nationalen Finanz- und Wirtschaftsinformationen sorgen, für den Wettbewerb um das Recht auf eine Stimme gewährleisten und für Standards auf dem Gebiet der internationalen Finanzen und in der Wirtschaft sorgen soll.

In der Vorstellungsveranstaltung wurden für diesen neuen medialen "Flugzeugträger" für Finanz- und Wirtschaftsinformationen drei Ziele präsentiert: Der Konzerns soll ein weltweit führender Wirtschaftsberichterstatter, ein Anbieter von umfassenden nationalen Finanznachrichten und der neue Motor für die moderne Kulturindustrie werden. Mit dem Anspruch, mit Bloomberg, dem weltweit größten Anbieter von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten, in Konkurrenz zu treten, sorgt die Geburt des Unternehmens in sämtlichen Gesellschaftsbereichen für Aufmerksamkeit.

Mit dem Aufstieg des Internet-Zeitalters haben sich umwälzende Herausforderungen ergeben, aber genauso gut historische Chancen für alle Industriebranchen, wozu auch die Medienbranche gehört. Die chinesische Staatsführung hat der Entwicklung hin zu einer einheitlicheren Medienlandschaft stets eine große Bedeutung beigemessen und hat die Beschleunigung dieses Fortschritts gefördert und gleichzeitig die Herausbildung einer gemeinsamen öffentlichen Meinung gestärkt.

Herr Shen Haixiong, Mitglied im Ständigen Ausschuss des Parteikomitees der KPCh in Guangdong und Generaldirektor des Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit in der Provinz Guangdong, äußerte mit Blick auf den Konzern seine Hoffnung, dass dieser "seine Wurzeln in Guangdong haben wird, sich auf ganz China konzentriert und Einfluss auf Südostasien und darüber hinaus auf die ganze Welt ausüben kann, indem er danach strebt, innerhalb von drei bis fünf Jahren ein international anerkanntes Index-System für Südchina in bestimmten wichtigen Finanz- und Wirtschaftsbereichen aufzubauen, der als Wirtschaftsbarometer für China dienen und der Entwicklung in Guangdong hin zu einer Vereinheitlichung der Medienlandschaft neuen Schwung geben soll".

Herr Shen hob zudem zwei wichtige Prinzipien hervor. Als erstes muss Guangdong Southern Finance and Economics Omnimedia Group für die informationelle Sicherheit bei den nationalen chinesischen Finanz- und Wirtschaftsdaten sorgen, es muss sich um das Recht auf eine Stimme bemühen und um Standards, die dem ökonomischen Status Chinas gerecht werden, es muss seine nationale Mission fest im Blick behalten, sich zu seinen Wurzeln in Guangdong bekennen, den nationalen Strategien nützen und es muss sich dem globalen Wettbewerb stellen.

Und in der Zwischenzeit wird es sich dem Test durch die Nutzer stellen müssen. Für diese Anforderung muss sich der Konzern an der Nachfrage ausrichten, darf keine Mühen scheuen, um im globalen Wettbewerb um Märkte und Anerkennung zu bestehen, muss aktiv neue Modelle für einheitliche Medien erkunden und muss den Konzern in einen neuen Typ eines Leitmediums für Finanz- und Wirtschaftsnachrichten umbauen, er muss zu einem führenden Berichterstatter für die globale Wirtschaft, zu einem Anbieter von umfassenden nationalen Finanznachrichten und zum neuen Motor für die moderne Kulturindustrie werden.

