WhatsBroadcast entwickelt WhatsApp-Newsletter für Springlane: Täglich leckere Rezepte und Antworten zu individuellen Fragen

München, 13.12.2016 - Beim Kochen gibt es täglich etwas Neues zu entdecken, doch manchmal fehlt die Inspiration. Die Online-Plattform Springlane hat daher in Kooperation mit WhatsBroadcast einen WhatsApp-Newsletter entwickelt, der Hobbyköche täglich mit neuen Ideen versorgt.

"Wir wollen das Kochen einfacher und schöner machen. Mit unserem neuen Rezept-Newsletter können wir kochbegeisterten Menschen täglich neue Ideen liefern." kommentiert Marius Fritzsche, Gründer von Springlane, das neue Angebot.

Nachdem sich der Nutzer für den Newsletter angemeldet hat, empfängt er täglich Newsletter mit Links sowie passendem Bild und gelangt mit nur einem Klick auf Wunsch zum ausführlichen Rezept. Zur Verfügung stehen Ideen aus den Kategorien Rezepte Mix oder Vegetarisch. Für die Weihnachtszeit wird außerdem ein Weihnachts-Newsletter angeboten. Aber auch individuelle Fragen werden von den Kochexperten von Springlane persönlich, schnell und kompetent über WhatsApp beantwortet.

"Durch die Entwicklung des WhatsApp Newsletters kann Springlane seine Kunden schnell und effizient informieren. Die Technik die direkte Interaktion mit dem Nutzer - wertvolles Feedback, um Springlane zu einer der führenden Online-Plattformen rund ums Kochen zu machen," ergänzt Franz Buchenberger, Geschäftsführer von WhatsBroadcast.

Interessierte können sich über die Website von Springlane kostenlos für den Rezept-Newsletter registrieren.

Bisher haben sich über 1900 User für den neuartigen Service angemeldet. Springlane verzeichnet derzeit im Schnitt täglich über 60 Neuanmeldungen.

Über WhatsBroadcast

WhatsBroadcast (www.whatsbroadcast.com) ist der führende deutsche Anbieter von Messenger-Services für Unternehmen im Bereich der Endkundenkommunikation. Zur Verfügung stehen Lösungen für WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram und Insta. Als neueste Innovation bietet das Unternehmen Chatbots an. Es handelt sich dabei um Messenger-Bots, eine automatisierte 1:1-Kommunikation zwischen Unternehmen und Endkunden für die Bereiche Kundenservice, Shopping, Informationsabfragen und Entertainment. Derzeit nutzen ca. 550 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Messenger-Dienste von WhatsBroadcast. Die WhatsBroadcast GmbH wurde 2015 gegründet und beschäftigt an den Standorten Augsburg und München 18 Mitarbeiter. Geschäftsführer des Unternehmens sind Franz Buchenberger und Max Tietz.

Über Springlane

Springlane (www.springlane.de) wurde 2012 von Lars Wilde und Marius Fritzsche in Düsseldorf gegründet. Ihre Idee: DIE Plattform für kochbegeisterte Menschen zu erschaffen, um das Entdecken und Shoppen von Küchenartikeln einfacher und schöner zu machen. Aus dieser Idee ist inzwischen ein Unternehmen mit mehr als 80 Mitarbeitern geworden, die Tag für Tag daran arbeiten, Springlane zur besten Online-Plattform für kochbegeisterte Menschen zu machen.

