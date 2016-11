DressLily und Nastydress führen neue Modelmaßfunktion ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kunden steht ab sofort eine weitere Hilfe bei der Größenauswahl zur Verfügung.

Als Antwort auf jüngste Kommentare, laut denen der Hauptgrund für Produktrückgaben die falsche Größe ist, führen die beiden Online-Modehändler DressLily und Nastydress eine neue Modelmaßfunktion ein, mit deren Hilfe Kunden ihre Körpermaße mit den Maßen der abgebildeten Models vergleichen und letztlich treffsicherer bei der Wahl der passenden Größe sein können.

Sowohl DressLily als auch Nastydress liefern weltweit, was ein Grund für die hohe Fehlerquote sein kann. Größenangaben werden nach eigenem Ermessen erstellt und sind von Land zu Land unterschiedlich. Was in einem Land als L gilt, kann in einem anderen Land eine M sein. Dies führt häufig zu Verwirrungen. Außerdem wählen Kunden nicht anhand von Größentabellen, sondern anhand dem Größensystem in ihrem Land.

DressLily und Nastydress beauftragten professionelle Fotografen und Models, um die wahre Qualität der angebotenen Produkte zu zeigen. Da einige Kunden die falsche Größe wählen, haben sich beide Schwester-Websites für die Einführung von Modelmaßen entschieden. So hoffen sie, dass Kunden ihre Produkte leichter selbst wählen können. Alle Models haben ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Körpermaße erteilt. Deren Körpermaße und die Maße des getragenen Produkts können von Kunden verwendet werden, um ein Gefühl davon zu bekommen, welche Größe für sie geeignet ist.

Die Funktion der Modelmaße wurde so entwickelt, dass sie in Kombination mit den Größentabellen verwendet wird, die bereits auf den Websites von DressLily und Nastydress integriert sind. Modelmaße umfassen Daten zur Körpergröße, zum Brustumfang, zur Schulterbreite, zum Taillenumfang und zum Hüftumfang. Sie befinden sich bei der Produktbeschreibung von Produkten, die Modelbilder aufweisen.

Neue Produkte werden bei Nastydress und DressLily mit Modelbildern, welche die wahre Qualität des Produkts zeigen, sowie mit den Maßen des Models hinzugefügt, damit Kunden leichter die richtige Größenwahl treffen können. Die Modelmaßfunktion ist jetzt auf DressLily (http://www.dresslily.com/) und Nastydress (http://www.nastydress.com/) freigeschaltet. Käufer sind eingeladen, sich diese neue Funktion anzuschauen.

DressLily und Nastydress sind zwei Hauptanbieter auf dem Online-Modemarkt. Ihre Beliebtheit lässt sich auf ihre günstigen Preise und ihr Engagement für Produkte mit höchster Qualität zurückführen. DressLily verkauft angesagte Modeprodukte, wobei Nastydress auf ausgefallenere Kollektionen setzt. Beide Schwester-Websites sind stets bemüht, den bestmöglichen Kundendienst anzubieten und das Feedback all ihrer Kunden für Verbesserungen zu nutzen.

