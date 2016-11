DressLily führt Model-Angaben ein für angenehmeres Online-Shopping

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - DressLily ist entschlossen, das Einkaufserlebnis angenehmer und transparenter zu machen, und hat bekannt gegeben, dass auf der Webseite sehr bald Model-Angaben eingeführt werden.

DressLily gilt unter Modeexperten als angesagteste E-Commerce-Webseite der Welt. Der reichhaltige Einkaufskatalog von DressLily umfasst das Neuste aus dem Bereich Mode und Accessoires aus aller Welt und ist somit Nährboden für Vielfalt und einzigartige Looks. Wer bei DressLily einkauft, glaubt an das Bestreben des Unternehmens, erschwingliche Preise und hohe Qualitätsstandards zu bieten. Unabhängig davon, welchen Preis die Kunden bezahlen, durchlaufen die qualitativ hochstehenden Produkte jeweils zahlreiche Qualitätskontrollen, bevor sie auf der Webseite angeboten werden. DressLily verspricht Transparenz bei allen Produkten, die das Unternehmen verkauft. Die Kunden können sicher sein, dass sie niemals absichtlich dazu verleitet werden, etwas von schlechter Qualität zu kaufen. Um die Dienstleistung noch transparenter zu machen, fügt DressLily den Produkten neu Model-Angaben hinzu, damit die Kunden ein besseres Bild davon erhalten, wie ein Kleidungsstück aussieht, wenn sie es selber tragen.

Kunden aller Gestalt und Größe kaufen bei DressLily ein und das Unternehmen hat dies vor Augen, wenn es Bilder von Produkten postet. DressLily hat den Ruf als Branchenführer, der authentische Bilder veröffentlicht. Und nun können die Kunden die Größen der Models erfahren, die das Produkt präsentieren. Model-Angaben wie Schulterlänge, Körpergröße, Brustumfang, Taille und Gesäßumfang werden auf allen Produktseiten jeweils am unteren Rand angezeigt. Die Kunden erhalten somit durch die Angaben der Models eine Idee davon, wie das Produkt aussehen würde, wenn sie es selber tragen. Dies ist eine Ergänzung zur Größentabelle von DressLily.

Die Model-Bilder sind 100% authentisch und werden direkt von DressLily gemacht, um zu gewährleisten, dass ausschließlich echte Produktbilder veröffentlicht werden. Das Unternehmen will unbedingt sicherstellen, dass die Kunden wissen, was genau sie kaufen. Die Produktbilder werden nicht verändert oder manipuliert. Die Kunden erhalten genau das, was sie sehen. DressLily hat sich zum Ziel gesetzt, die Kundenzufriedenheit an vorderste Stelle zu setzen, und hofft, dass die Kunden die Transparenzbemühungen des Unternehmens zu schätzen wissen.

Die Kunden werden eingeladen, die neue Funktion auf allen Produktseiten von DressLily.com auszuprobieren. Bei neuen Produkten werden die Model-Bilder laufend hinzugefügt. Wer bei DressLily nicht findet, was er sucht, kann Schwesterseiten wie Nastydress (http://www.nastydress.com/) oder Trendsgal (http://www.trendsgal.com/) ausprobieren. Beide bieten eine breite Palette an umwerfenden Modeprodukten an, die nicht bei DressLily erhältlich sind.

http://www.DressLily.com/

