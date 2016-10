Neue Eilzustellung von Modediscounter DressLily wertet Kundenservice auf

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der Online-Modeshop DressLily bietet ab sofort Direkt-Expressversand an und hat außerdem seine Qualitätskontrolle verbessert, damit Kunden hochwertige Produkte schneller erhalten.

Der Versand aus China, wo DressLily beheimatet ist, in Länder wie die USA kann oftmals Wochen dauern. Die Eilzustellung soll hier Abhilfe schaffen, allerdings in der Regel zu einem Aufpreis. Durch den neuen Direkt-Expressversand von DressLily erhalten Kunden ihre Produkte so schnell wie durch Eilzustellung, aber zum Preis wie bei normaler Postzustellung. Dadurch will der Modediscounter seinen Kundenservice aufwerten.

Aus DressLily ist in den vergangenen fünf Jahren ein weltbekannter Anbieter hochwertiger, trendiger Mode und Accessoires für Männer und Frauen geworden. Der Erfolg des Unternehmen lässt sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass man Wert auf die Meinung der Kunden legt. Bei den Rückmeldungen ging es in letzter Zeit in erster Linie um die Schnelligkeit der Zustellung und die Qualitätskontrolle.

Das Unternehmen hat in diesem Zusammenhang seine Qualitätskontrolle optimiert um sicherzustellen, dass die verkauften Produkte die Standards von DressLily erfüllen. Von jedem auf DressLily angebotenen Produkt muss zunächst ein Muster eingereicht werden. Dieses wird dann vom Modeteam von DressLily auf Qualität, Mängel und authentische Handwerkskunst inspiziert. So können sich Kunden beim Einkauf auf Qualität verlassen.

Das DressLily-Team führt vor dem Produktversand eine eingehende Qualitätskontrolle durch. Wenn ein Produkt die Standards von DressLily erfüllt, werden einzelne Exemplare weiterhin einer Fehlerkontrolle unterzogen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass kein Kunde ein fehlerhaftes Produkt erhält.

Fehlerhafte Produkte können bei DressLily zurückgegeben oder umgetauscht werden. Die DressLily-Rückgabefrist liegt bei 30 Tagen nach Erhalt des Produkts. Das DressLily-Team ist über die Seite "Contact Us" auf der Website zu erreichen.

DressLily ist wie NastyDress (http://www.nastydress.com/) und Trendsgal (http://www.trendsgal.com/) eine Tochtergesellschaft von Globalegrow. Die beiden genannten Seiten bedienen einen Nischenmarkt. Auf NastyDress findet man die neueste und ausgefallendste Kleidung, während auf Trendsgal moderne und Vintage-Mode angeboten werden. Beide Sites bieten die gleichen Qualitäts- und Logistikstandards wie DressLily. http://dresslily.com/

