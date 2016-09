DressLily kündigt reale Produktfotos und Seite mit Bewertungssystem an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Für alle Produkte gibt es nun reale Fotos und Bewertungen auf der entsprechenden Produktseite

Stil und Mode unterliegen einem ständigen Wandel, aber ein Kleidungsstück, das immer gefragt sein wird, ist das Kleid. Kleider galten über Generationen hinweg als kultige Modewahl für Damen. Heute macht DressLily die aktuellste Kleidermode für gewöhnliche Menschen zu erschwinglichen Preisen zugänglich. DressLily hat in den letzten Jahren aufgrund seines kundenorientierten Ansatzes einen riesigen Kundenstamm entwickelt. Durch diesen neuen Ansatz wird an Organisation nicht eingebüßt und Kunden können leichter einkaufen.

Die Geschäftsführung von DressLily ist sich bewusst, dass Kunden die Produkte nicht so sehen können, wie dies in einem physischen Geschäft der Fall wäre. Daher lässt sich das Unternehmen kontinuierlich verschiedene Methoden einfallen, die Kunden das nötige Vertrauen vermitteln, ein Produkt auszuprobieren. Heute ist DressLily erfreut, die Einführung einer neuen Bewertungs- und Bildseite ankündigen zu dürfen. Am unteren Ende der DressLily-Webseite befindet sich die Registrierkarte "DressLily-Bewertungen", über die Kunden zu einer Liste von bereits bewerteten Produkten gelangen. Kunden können die Produkte anklicken, um die Bewertungen und realen Bilder zu sehen und sich so einen Eindruck der Authentizität der Produkte verschaffen, um zu entscheiden, ob sie ihren eigenen Standards genügen.

DressLily ist die Bereitstellung realer Fotos ein ernstes Anliegen. Das Unternehmen befindet sich in einer Übergangsphase, in der alle aktuellen Fotos noch einmal aufgenommen werden, wenn dies durch DressLily nicht bereits geschehen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden das tatsächliche Produkt ohne Bildmodifikationen durch Dritte sehen können.

DressLily nutzt branchenführende Fotografen und Kameras, um das echte Aussehen der Produkte hervorzuheben. Alle Produkte werden zusätzlich von den Mitarbeitern vor dem Versand überprüft, um sicherzustellen, dass sie so aussehen, wie sie beschrieben werden, und keine Mängel aufweisen. Dies alles sollte die Kunden fest davon überzeugen, dass sie Produkte erhalten werden, die ihren Beschreibungen entsprechen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, können Kunden durch Produktbewertungen auch die Meinung anderer Kunden sehen. Kunden werden nicht gefiltert und auf der Produktbewertungsseite werden reale Erfahrungen vermerkt. Wenn sich viele Kunden über das gleiche Problem beschweren, wird DressLily dies zusätzlich als Anlass zum Entfernen des Produkts werten.

Kunden, die den gleichen Standard suchen, den DressLily bietet, werden aufgefordert, die Schwesternseiten Nastydress (http://www.nastydress.com/) und Twinkledeals (http://www.twinkledeals.com/) auszuprobieren, die erotische Produkte bzw. Accessoires anbieten.

