Die Online Marketing Agentur netnomics präsentiert das digitale Zusammenspiel von Email-Marketing und Social Media-Marketing auf der E-Commerce Messe Internet World in München.

Die Hamburger Spezialisten für Cross Channel Marketing und Data Driven Marketing sind Aussteller und Referenten mit einem Vortrag über Lead Ads und Custom Audiences.

Auf der Internet World, am 7. und 8. März 2017 in München, demonstrieren die netnomics Experten, wie sich die Kanäle Email-Marketing und Social Media gegenseitig stärken und nachhaltig voneinander profitieren können.

Am 8. März stellen der Social Media Stratege Sven Fitzner und CRM Consultant Atilla Wohllebe in einem Vortrag die Werbeformate Lead Ads und Custom Audiences im Zusammenhang mit Marketing Clouds vor.

Neben konkreten Tipps und Best Practices werden auch kritische Fragen gestellt. »Was verspricht eine Marketing Cloud - was kann sie wirklich? Für wen rentiert sich ein solches System betriebswirtschaftlich und für wen wäre eher eine herkömmliche Single-Channel-Lösung sinnvoll? Diese und ähnliche Fragen stellen sich Marketing-Fachleute und Unternehmer zu Recht - unsere Experten gehen gerne auf alle Sachverhalte ein«, verspricht netnomics Geschäftsführer Martin Beermann.

Mit ganzheitlichem Blick auf Kundenanforderungen sowie auf zeitgemäßes Email- und digitales Dialogmarketing, liefert netnomics Cloud-basierte Optionen für die umfangreichen Ansprüche der Marketer. Im Fokus steht insbesondere die personalisierte Kommunikation in Real Time.

Die Agentur netnomics ist Spezialdienstleister und Berater für Unternehmen, mit hohem technischen Anspruch im Bereich Onlinemarketing. Als Fullservice-Agentur für Email- und Social Media-Marketing ist netnomics auf der Internet World vertreten, um an Onlinemarketing Interessierten den Mehrwert von professionell gestalteten Kampagnen zu präsentieren. Die Experten demonstrieren auf der Messe Marketingkonzepte, die weit über den Versand von Email-Werbung und die Präsenz auf Social Media Kanälen hinausgehen.

Hierzu präsentiert netnomics neben dem Vortrag am 8. März an beiden Messetagen auf ihrem Stand A056 in der Halle A6 anschauliche Best Practises und Cases aus den Bereichen Email-Marketing, Marketing-Automation, Data Driven Marketing, Content Marketing und Social Media.

Detaillierte Infos und Anmeldeoptionen zum Vortrag am 8. März 2017 finden sich hier: http://www.netnomics.com/events/internetworld/

netnomics auf der Internet World:

7. und 8. März 2017 Messe München Halle A6, Stand A056

